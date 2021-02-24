Подорожает всё! Россиян предупредили о росте цен на тепло и электричество

Свой вклад в продовольственную инфляцию внесёт подорожание пластиковой упаковки для продуктов. Ранее ретейлеры сообщали о грядущем росте цен и на непродовольственные товары: в частности, бытовая техника и электроника могут подорожать на 10-20% из-за увеличения стоимости контейнерных перевозок.

Инфляция уже вынудила Банк России Меж тем, объявить о планах повышения ключевой ставки с нынешнего рекордно низкого уровня в 4,25% до 5-6% на горизонте ближайших трёх лет. Экономист Денис Ракша объяснил НСН, что регулятор, по сути, не влияет на инфляцию, а лишь пытается удержать её в приемлемых рамках.

«Инфляция зависит не только от ставки ЦБ. Скорее наоборот. Когда инфляция повышается, ЦБ вслед повышает ставку, когда инфляция падает, ЦБ ставку понижает. Нет такого, что ЦБ снизил ставку, и инфляция снизилась. Сейчас российская и мировая экономика находится в кризисе. Сейчас задачей всех Центробанков является не столько удержание инфляции в желаемых значениях, сколько помощь экономике, чтобы она сильно не загибалась. Тут важно, как ЦБ расставляет свои приоритеты», - рассказал экономист в интервью НСН.

