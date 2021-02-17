Ретейлеры объяснили, почему подорожание продуктов в России неизбежно

Он назвал условия, при которых можно было бы избежать повышения цен на продовольствие.

«Если мы будем себя полностью обеспечивать, начиная от семенного фонда до конечного продукта. Если у нас не будут расти услуги ЖКХ, естественных монополий. Тогда можно сдерживать цены. Но рубль у нас дешевеет, достаточно много сырья завозится из-за границы. Услуги естественных монополий тоже продолжают расти. Горюче-смазочные материалы растут в цене. Все это отражается на стоимости производства», - пояснил эксперт.

Ранее Андрей Карпов в эфире НСН рассказал, что происходит с поставками продовольствия.

