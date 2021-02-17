Ретейлеры объяснили, почему подорожание продуктов в России неизбежно
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в эфире НСН подтвердил грядущее повышение цен на яйца и птицу.
Цены на яйца и мясо птицы могут вырасти на 10%. Как пишут СМИ, российские ретейлеры уже уведомили об этом Минпромторг. Причиной повышения цен называются сезонный фактор и массовое распространения птичьего гриппа, которое привело к сокращению объема продукции на рынке.
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в эфире НСН подтвердил грядущее повышение цен.
«Цены на яйца и мясо птицы действительно растут. Сейчас период принятия изменений по некоторым категориям. В частности, овощи-фрукты, мясная группа товаров. В этих категориях цены уже меняются. В каких-то магазинах будут меняться позднее. В овощной группе играет роль сезонный фактор. Ближе к лету эта категория начинает дешеветь», - сказал Карпов.
Он назвал условия, при которых можно было бы избежать повышения цен на продовольствие.
«Если мы будем себя полностью обеспечивать, начиная от семенного фонда до конечного продукта. Если у нас не будут расти услуги ЖКХ, естественных монополий. Тогда можно сдерживать цены. Но рубль у нас дешевеет, достаточно много сырья завозится из-за границы. Услуги естественных монополий тоже продолжают расти. Горюче-смазочные материалы растут в цене. Все это отражается на стоимости производства», - пояснил эксперт.
Ранее Андрей Карпов в эфире НСН рассказал, что происходит с поставками продовольствия.
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