Россиян предупредили о подорожании консервов

В России существенно подорожают консервы, цены вырастут и на остальные продукты, предупредил сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

По мнению эксперта, рост цен на продукты в России связан с ослаблением курса рубля. Он предрек рост цен пропорционально масштабу девальвации.

Государство же принимает точечные меры для сдерживания цен, однако не спешит создавать благоприятный климат для предпринимателей, передает «Радио 1».

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в ходе пресс-конференции НСН рассказал о причинах роста цен на продовольствие, отметив не только объективные факторы, но и непрофессионализм Минсельхоза.

«Объективные причины – значительный рост мировых цен на продовольствие практически по всем товарным позициям. Например, за прошлый год мировые цены на пшеницу выросли на 30%. Вторая причина – это девальвация рубля, которая привела к росту цен на импортные компоненты – зерно, корма», - рассказал он.

Если говорить о рынке мяса птицы и яиц, то птичий грипп привел к сокращению численности поголовья в целом ряде регионов России, добавил Кричевский.

