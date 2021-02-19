Бизнес предупредил о росте цен на продукты из-за дорогой упаковки

Директор компании «Химпартнёры» Константин Рзаев сообщил, что рост цен на три самых популярных упаковочных полимера (ПЭТ, полиэтилен, пропилен) начался в июле, сейчас же цена сырья выросла в два раза, передает news.ru.

На данный момент производители используют полимеры, закупленные еще в ноябре—декабре минувшего года, однако уже через два месяца они вынуждены будут перейти на подорожавшее сырье.

Ранее сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин предупредил россиян о существенном подорожании консервов и прочих продуктов из-за ослабления курса рубля.

