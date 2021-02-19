Бизнес предупредил о росте цен на продукты из-за дорогой упаковки

Руспродсоюз (РПС), объединяющий более 400 российских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованность повышения стоимости пластиковых упаковок.

В письме, направленном ФАС, говорится, что с конца прошлого года участники союза получают предупреждения о росте цен на пластиковую упаковку на 10–15%. Поставщики объясняют решение повышением стоимости приобретаемого сырья. В частности цена на полиэтилен с июня повысилась на 25–30%, с 78 тысяч до 115 тысяч рублей за тонну, пишет «Коммерсант».

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Директор компании «Химпартнёры» Константин Рзаев сообщил, что рост цен на три самых популярных упаковочных полимера (ПЭТ, полиэтилен, пропилен) начался в июле, сейчас же цена сырья выросла в два раза, передает news.ru.

На данный момент производители используют полимеры, закупленные еще в ноябре—декабре минувшего года, однако уже через два месяца они вынуждены будут перейти на подорожавшее сырье.

Ранее сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин предупредил россиян о существенном подорожании консервов и прочих продуктов из-за ослабления курса рубля.

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ФОТО: РИА Новости
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