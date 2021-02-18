ЦБ не справляется? Экономист объяснил планы повышения ключевой ставки

Собеседник НСН также рассказал, как скажется на россиянах увеличение этого показателя.

ЦБ РФ в 2021-2023 годах будет возвращаться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% вместо нынешней в 4,25%, сроки и темпы будут зависеть от прогноза инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе конференции Ассоциации банков России.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил, что Центробанк не регулирует инфляцию, а пытается ее сдерживать, что может не очень хорошо получаться в условиях мирового экономического кризиса.

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«Инфляция зависит не только от ставки ЦБ. Скорее наоборот. Когда инфляция повышается, ЦБ вслед повышает ставку, когда инфляция падает, ЦБ ставку понижает. Нет такого, что ЦБ снизил ставку, и инфляция снизилась. Я бы не сказал, что ЦБ регулирует инфляцию с помощью ставки. Кредитно-денежная политика - это комплекс мер, туда входит не только ставка. Есть еще денежное предложение, которое в свою очередь состоит из целого ряда разных мероприятий. У ЦБ не получается удержать ситуацию в желаемых параметрах. Сейчас российская и мировая экономика находится в кризисе. Сейчас задачей всех Центробанков является не столько удержание инфляции в желаемых значениях, сколько помощь экономике, чтобы она сильно не загибалась. Тут важно, как ЦБ расставляет свои приоритеты», - рассказал экономист.

По мнению собеседника НСН, граждане не почувствуют изменений от действий ЦБ. Люди ощутят на себе последствия самой инфляции, отметил он.

«Это (повышение ключевой ставки - прим. НСН) никак не скажется на людях. Растет инфляция, поэтому ЦБ будет возвращаться к нейтральной денежной политике, то есть к ставке в 5%. Постепенно изменятся ставки по кредитам. Но граждане ничего не ощутят. Как им не нравились ставки по депозитам, потому что они ниже инфляции, так они и будут продолжать оставаться ниже инфляции. Из-за действий ЦБ граждане ничего не почувствуют. Но вот последствия роста инфляции граждане почувствуют», - сообщил он.

Ранее Денис Ракша рассказал НСН, может ли доллар в обозримом будущем вырасти до 100 рублей. Он считает, что инвестировать сейчас в американскую валюту особого смысла нет.

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