ЦБ не справляется? Экономист объяснил планы повышения ключевой ставки

«Инфляция зависит не только от ставки ЦБ. Скорее наоборот. Когда инфляция повышается, ЦБ вслед повышает ставку, когда инфляция падает, ЦБ ставку понижает. Нет такого, что ЦБ снизил ставку, и инфляция снизилась. Я бы не сказал, что ЦБ регулирует инфляцию с помощью ставки. Кредитно-денежная политика - это комплекс мер, туда входит не только ставка. Есть еще денежное предложение, которое в свою очередь состоит из целого ряда разных мероприятий. У ЦБ не получается удержать ситуацию в желаемых параметрах. Сейчас российская и мировая экономика находится в кризисе. Сейчас задачей всех Центробанков является не столько удержание инфляции в желаемых значениях, сколько помощь экономике, чтобы она сильно не загибалась. Тут важно, как ЦБ расставляет свои приоритеты», - рассказал экономист.

По мнению собеседника НСН, граждане не почувствуют изменений от действий ЦБ. Люди ощутят на себе последствия самой инфляции, отметил он.

«Это (повышение ключевой ставки - прим. НСН) никак не скажется на людях. Растет инфляция, поэтому ЦБ будет возвращаться к нейтральной денежной политике, то есть к ставке в 5%. Постепенно изменятся ставки по кредитам. Но граждане ничего не ощутят. Как им не нравились ставки по депозитам, потому что они ниже инфляции, так они и будут продолжать оставаться ниже инфляции. Из-за действий ЦБ граждане ничего не почувствуют. Но вот последствия роста инфляции граждане почувствуют», - сообщил он.

Ранее Денис Ракша рассказал НСН, может ли доллар в обозримом будущем вырасти до 100 рублей. Он считает, что инвестировать сейчас в американскую валюту особого смысла нет.

