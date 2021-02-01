СМИ: в России подорожает бытовая техника, обувь и мебель
Из-за подорожания морских перевозок в России ожидается рост цен на бытовую технику, товары для дома, обувь и мебель. Об этом пишет РБК.
Как сообщил изданию гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров, цены на «габаритные импортные товары» могут вырасти на 10—15%. Кроме того, подорожать может весенняя и летняя обувь. Рост прогнозируется на 10—20%, передает Ura.ru.
По мнению Бурмистрова, стоимость бытовой техники вырастет уже в ближайшее время. По его данным, цена за перевозку каждого холодильника в среднем увеличится на 100 долларов.
Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский на пресс-конференции НСН рассказал, что привлечение ФНС к регулированию цен на социально-значимые продукты создаст предлог для роста налогов.
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