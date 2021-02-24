СМИ: в России могут подскочить тарифы на тепло и электроэнергию

Это в свою очередь приведет к увеличению финансовой нагрузки на горнодобывающую промышленность, а предприятия откажутся от импортной техники. При этом российские аналоги не обладают необходимыми характеристиками.

По данным оссоциации «НП Совет рынка», в 2021 году оптовые цены на электроэнергию могут увеличиться еще на 5,6%.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что оптовые цены на электроэнергию в минувшем году достигли максимального значения за последние пять лет.

