СМИ: в России могут подскочить тарифы на тепло и электроэнергию
Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский отрицательно оценил предложение повысить в 3-4 раза утилизационный сбор на технику для добычи угля в текущем году, пишут «Известия».
Соответствующее письмо он направил в Минэкономразвития и Минпромторг. Это может привести к подорожанию тепла и электроэнергии. Как сообщила зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева, кабмин России хочет повысить в 3-4 раза утильсбор на специализированную технику для проведения горных работ и на автомобили — на 25%.
Это в свою очередь приведет к увеличению финансовой нагрузки на горнодобывающую промышленность, а предприятия откажутся от импортной техники. При этом российские аналоги не обладают необходимыми характеристиками.
По данным оссоциации «НП Совет рынка», в 2021 году оптовые цены на электроэнергию могут увеличиться еще на 5,6%.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что оптовые цены на электроэнергию в минувшем году достигли максимального значения за последние пять лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+24 427 / сут.
Умерли
84 047+754 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+25 899 / сут.
- Названа возможная причина ЧП с Boeing 777 в Колорадо
- СМИ: в России могут подскочить тарифы на тепло и электроэнергию
- Счетная палата: госдолг РФ за 2020 год вырос на 39,9%
- Авиакомпания «Аэрофлот» снизила зарплаты своим пилотам
- Офтальмолог сообщил, как улучшить зрение за три минуты в день
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru