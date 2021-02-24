СМИ: в России могут подскочить тарифы на тепло и электроэнергию

Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский отрицательно оценил предложение повысить в 3-4 раза утилизационный сбор на технику для добычи угля в текущем году, пишут «Известия».

Соответствующее письмо он направил в Минэкономразвития и Минпромторг. Это может привести к подорожанию тепла и электроэнергии. Как сообщила зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева, кабмин России хочет повысить в 3-4 раза утильсбор на специализированную технику для проведения горных работ и на автомобили — на 25%.

Генпрокуратура проверить обсоноватнность тарифов на услуги ЖКХ в регионах

Это в свою очередь приведет к увеличению финансовой нагрузки на горнодобывающую промышленность, а предприятия откажутся от импортной техники. При этом российские аналоги не обладают необходимыми характеристиками.

По данным оссоциации «НП Совет рынка», в 2021 году оптовые цены на электроэнергию могут увеличиться еще на 5,6%.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что оптовые цены на электроэнергию в минувшем году достигли максимального значения за последние пять лет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Тарифы Жкх
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры