«Инфляция 21%!» Россиянам предрекли дикий рост цен на продукты
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко в рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что летом ждет серьезное подорожание продуктов.
Бизнес предупредил о росте цен на продукты из-за дорогой упаковки. Руспродсоюз, объединяющий более 400 российских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, попросил Федеральную антимонопольную службу проверить обоснованность повышения стоимости пластиковых упаковок.
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в полной мере россияне ощутят рост цен на продукты к лету.
«Быстро такие процессы не происходят. Если говорить о марте-апреле, то продовольственная инфляция еще не разгонится. Она разгонится летом, когда по всему этому проводящему кольцу пойдет утряска цен. По моим оценкам, подорожание будет в районе 7-11%. Население уже сейчас от 60% до 70% своих доходов в зависимости от региона тратит на еду. Эти 70% не обеспечены реальными доходами населения. Продукты покупаются в кредит. Рост закредитованности людей уже перевалил за 20 триллионов рублей. Растет объем револьверных кредитов, когда люди берут кредиты на погашение кредитов. Растет просрочка по кредитам, она уже около отметки в 7 триллионов», - отметил он.
Собеседник «Радиоточки НСН» предсказал инфляцию в 21% по ряду продуктов.
«У нас население совсем не свободно, потому что оно находится в полном кредитном рабстве. Эти кредитные ножницы очень четко закручены. По некоторым статистическим данным, доходы якобы растут, что является, мягко говоря, ложью. С другой стороны, растут цены на товары повседневного спроса. Центробанк таргетирует инфляцию, устанавливает цель. Никто не говорит, что в задачах ЦБ обуздать инфляцию. Так что, на мой взгляд, инфляция к концу года по ряду продуктов у нас будет от 17% до 21%», - предрек эксперт.
В письме, направленном Руспродсоюзом в ФАС, говорится, что с конца прошлого года участники союза получают предупреждения о росте цен на пластиковую упаковку на 10–15%. Поставщики объясняют решение повышением стоимости приобретаемого сырья. В частности цена на полиэтилен с июня повысилась на 25–30%, с 78 тысяч до 115 тысяч рублей за тонну.
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