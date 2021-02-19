«Инфляция 21%!» Россиянам предрекли дикий рост цен на продукты

Бизнес предупредил о росте цен на продукты из-за дорогой упаковки. Руспродсоюз, объединяющий более 400 российских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, попросил Федеральную антимонопольную службу проверить обоснованность повышения стоимости пластиковых упаковок.

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в полной мере россияне ощутят рост цен на продукты к лету.

«Быстро такие процессы не происходят. Если говорить о марте-апреле, то продовольственная инфляция еще не разгонится. Она разгонится летом, когда по всему этому проводящему кольцу пойдет утряска цен. По моим оценкам, подорожание будет в районе 7-11%. Население уже сейчас от 60% до 70% своих доходов в зависимости от региона тратит на еду. Эти 70% не обеспечены реальными доходами населения. Продукты покупаются в кредит. Рост закредитованности людей уже перевалил за 20 триллионов рублей. Растет объем револьверных кредитов, когда люди берут кредиты на погашение кредитов. Растет просрочка по кредитам, она уже около отметки в 7 триллионов», - отметил он.