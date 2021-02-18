Россию ждет рост стоимости непродовольственных товаров

Ассоциация компаний розничной торговли предупредила Минпромторг о возможном росте цен на непродовольственные товары. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо АКОРТ.

Причиной роста цен в ассоциации назвали увеличение стоимости контейнерных перевозок морским и железнодорожным транспортом из Китая и стран Юго-Восточной Азии.

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Из-за этого прежде всего подорожают бытовая техника и электроника, цена на которые может подняться на 10-20%. Стоимость прочих товаров вырастет на 5-7%.

В Минпромторге сообщили изданию, что получили соответствующее письмо от АКОРТ.

По мнению главы Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, ситуация стабилизируется в течение полугода.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что электроника в России в 2021 году подорожает до 50% в зависимости от сегмента.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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