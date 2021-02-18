Россию ждет рост стоимости непродовольственных товаров

Ассоциация компаний розничной торговли предупредила Минпромторг о возможном росте цен на непродовольственные товары. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо АКОРТ.

Причиной роста цен в ассоциации назвали увеличение стоимости контейнерных перевозок морским и железнодорожным транспортом из Китая и стран Юго-Восточной Азии.