«Новый мир» на ПМЭФ: Форум стартует с пранкерами, афганцами и лидерами ЕАЭС

О ЧЕМ «МОЛЧИТ» ПУТИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже анонсировал ключевые моменты выступления Владимира Путина. Так, отмечается, что он обсудит вопросы развития автопрома, поговорит о влиянии антироссийских санкций на рост стоимости энергоресурсов и надвигающемся мировом продовольственном кризисе. При этом Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина с иностранными бизнесменами в этом году на мероприятии не запланирована.

Политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин будет говорить о суверенности экономики страны и о провале западных санкций.

«От выступления я не жду ничего сенсационного. Я жду заявления о том, что экономика России выдержала санкционное давление, что мы находим новые рынки сбыта для наших традиционных экспортных товаров; что условия функционирования бизнеса в России если и будут меняться, то только в лучшую сторону; что наша финансовая система прочна, курс рубля устойчив, и в принципе мы способны к суверенному существованию даже в условиях потери части рынков. Любое выступление президента – это часть экспансии социального оптимизма. Это попытка поднять социальное самочувствие или не допустить его падение. Думаю, будет продемонстрирован здоровый консерватизм», - отметил он.