«Новый мир» на ПМЭФ: Форум стартует с пранкерами, афганцами и лидерами ЕАЭС
На мероприятии ожидается важное выступление Владимира Путина.
15 июня в Санкт-Петербурге стартует 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Главной темой мероприятия этого года станет «Новый мир - новые возможности», очевидно, продиктованной санкциями. Форум продлится до 18 июня.
ПМЭФ - ежегодное деловое экономическое российское мероприятие, которое проводится с 1997 года. Традиционно форум посетят представители российского и зарубежного предпринимательства. Ключевая миссия мероприятия заключается в обеспечении практического инструмента для бизнеса, который позволяет преодолевать барьеры, разделяющие Россию и мир с географической и информационной точек зрения. С 2005 года участие в форуме стал принимать и президент России.
О ЧЕМ «МОЛЧИТ» ПУТИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже анонсировал ключевые моменты выступления Владимира Путина. Так, отмечается, что он обсудит вопросы развития автопрома, поговорит о влиянии антироссийских санкций на рост стоимости энергоресурсов и надвигающемся мировом продовольственном кризисе. При этом Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина с иностранными бизнесменами в этом году на мероприятии не запланирована.
Политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин будет говорить о суверенности экономики страны и о провале западных санкций.
«От выступления я не жду ничего сенсационного. Я жду заявления о том, что экономика России выдержала санкционное давление, что мы находим новые рынки сбыта для наших традиционных экспортных товаров; что условия функционирования бизнеса в России если и будут меняться, то только в лучшую сторону; что наша финансовая система прочна, курс рубля устойчив, и в принципе мы способны к суверенному существованию даже в условиях потери части рынков. Любое выступление президента – это часть экспансии социального оптимизма. Это попытка поднять социальное самочувствие или не допустить его падение. Думаю, будет продемонстрирован здоровый консерватизм», - отметил он.
Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков также подтвердил, что большая часть выступления Путина на ПМЭФ будет посвящена экономическому развитию России. По его словам, российский лидер будет говорить об обеспечении дальнейшего экономического развития страны, стимулировании внутренней деловой активности, создании комфортных условий для ведения бизнеса и укреплении внешних торгово-инвестиционных связей.
УЧАСТНИКИ
Хотя губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее рассказал о том, что участие на ПМЭФ подтвердили 69 стран, организаторы форума сообщили, что мероприятие посетят представители 115 стран, включая Китай, Турцию, Египет, Сирию, Мьянму и даже Афганистан. Последнюю на форуме представят временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал, замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана и афганские бизнесмены, а также якобы участники запрещенного на территории России движения «Талибан», утверждают СМИ.
При этом российская сторона отрицает, что представители движения «Талибан» прибудут на форум. Так, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов акцентировал внимание на том, что на ПМЭФ будет присутствовать делегация афганской Торгово-промышленной палаты. По его словам, деловое сообщество не имеет отношения к талибам.
В то же время, например, Индия примет участие в ПМЭФ на министерском уровне. По данным СМИ, форум посетит министр здравоохранения страны Мансух Мандавия.
Гостями форума станут и представители СНГ: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Армении Ваагн Хачатрян и премьер Киргизии Акылбек Жапаров. Ранее о готовности посетить мероприятие, придя на него «пешком», заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, однако позже СМИ сообщили, что белорусскую делегацию возглавит первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков.
На мероприятии также примут участие представители независимых республик глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба, исполняющий обязанности председателя правительства Южной Осетии Геннадий Бекоев и зампред правительства, министр экономического развития республики Дзамболат Тадтаев.
Отмечается, что бизнес РФ представят более 500 российских компаний.
Также в этом году участие в форуме примут пранкеры Вован и Лексус. В их секции на тему «Fake news в эпоху глобализации» примут участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
КУЛЬТУРНЫЙ СКАНДАЛ
Мероприятие будет сопровождаться не только деловой, но и культурной программой, которая традиционно приурочена к форуму. Однако в этом году не обошлось без скандалов. Так, во время проведения ПМЭФ-2022 17 июня в петербургском ресторане Ginza должна была выступить группа «БИ-2», однако позже ее концерт отменили без объяснения причин. Предположительно, это может быть связано с тем, что 28 апреля 2022 года музыканты отказались выступать в Омске с баннером «Za президента».
Теперь вместо них 16 июня в Ginza выступит российский музыкант Гарик Сукачев. В ресторане замену артистов объяснили динамикой продаж, добавив, что фанаты «БИ-2», смогут вернуть деньги за билеты.
С санкционным скандалом столкнулись и сами участники ПМЭФ. Так, СМИ сообщали, что некоторые гости форума попросили засекретить место их работы, опасаясь введения против них санкций. При этом позже представители компании-организатора «Росконгресс» опровергли эту информацию, добавив, что на бейдже, который обязателен для всех участников, технически невозможно не напечатать фото и ФИО. Однако, по некоторым данным, они могут не указывать спикеров и названия компаний в официальных и публичных списках.
При этом ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что снижения интереса к ПМЭФ-2022 из-за внешнего давления не наблюдается.
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