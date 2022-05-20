Банк «Открытие» впервые с 2014 года не будет проводить квартирник на ПМЭФ
Банк «Открытие» впервые с 2014 года отказался от проведения традиционной вечеринки на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), запланированном на 15-18 июня. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник на финансовом рынке, также информацию подтвердил представитель банка.
«Открытие» ранее ежегодно устраивал музыкальный квартирник для участников ПМЭФ, лишь в 2020 году пришлось сделать перерыв, так как форум не проводился из-за пандемии. В прошлом году на мероприятии выступала группа «Мумий Тролль», в 2019-м на квартирнике играли «Би-2», в 2018-м — «Чайф», в 2017-м— «ДДТ», в 2016-м — Гарик Сукачев и Сергей Галанин, в 2015 году в квартирнике участвовал Вячеслав Бутусов, годом ранее — Борис Гребенщиков и «Аквариум».
По словам представителя «Открытия», решение об отмене вечеринки в 2022 году было принято «по совокупности факторов».
Ранее банк попал под жесткие санкции: после начала спецоперации России на Украине США, Евросоюз и Канада заблокировали активы и имущество кредитной организации, кроме того, Вашингтон ввел персональные санкции против главы «Открытия» Михаила Задорнова. Также руководитель банка включен в санкционные списки Великобритании, пишет РИА ФАН.
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