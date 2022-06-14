Россия допустила признание правительства талибов в Афганистане

Россия может признать правительство талибов («Талибан» признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом заявили в МИД России.

В ведомстве сообщили о готовящемся визите в Москву министра торговли Афганистана для обсуждения вопроса поставок зерна. В МИДе отметили, что президент РФ Владимир Путин уже одобрил выделение Афганистану партии зерна в случае необходимости.

СМИ: представитель «Талибана»* примет участие в ПМЭФ

Ранее во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что делегация Торгово-промышленной палаты Афганистана примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 15-18 июня.

В декабре прошлого года Кабулов заявил, что политическое признание власти талибов будет «больше символическим актом».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанМИД РФ
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