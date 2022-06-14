Россия допустила признание правительства талибов в Афганистане

Россия может признать правительство талибов («Талибан» признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом заявили в МИД России.

В ведомстве сообщили о готовящемся визите в Москву министра торговли Афганистана для обсуждения вопроса поставок зерна. В МИДе отметили, что президент РФ Владимир Путин уже одобрил выделение Афганистану партии зерна в случае необходимости.