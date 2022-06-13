Песков раскрыл подробности предстоящего выступления Путина на ПМЭФ

Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет говорить о влиянии антироссийских санкций на рост цен на энергоресурсы и надвигающийся мировой продовольственный кризис. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков: Путин на площадке ПМЭФ не будет встречаться с иностранными бизнесменами

Представитель Кремля отметил, что уже заметно влияние санкций против РФ на цены, и «результаты ошибок многих стран» проявляются в начинающемся продовольственном кризисе.

«Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом», — рассказал Песков в интервью ТАСС.

Пресс-секретарь подчеркнул, что речь Путина на ПМЭФ будет «чрезвычайно важной».

Песков также отметил, что экономика «стала заложницей политики», и России нельзя допускать ошибок, совершенных другими странами, пишет Ura.ru.

Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет 15-18 июня. Пленарное заседание форума состоится 17 июня, напоминает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ПМЭФДмитрий ПесковВладимир Путин
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