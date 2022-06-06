Путин: российская экономика сохранит курс на международное сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость и расширение международного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

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В приветствии к участникам и гостям XXV Петербургского международного экономического форума глава государства отметил, что 2020-е годы станут для России периодом укрепления экономического суверенитета.

«Это предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы», - подчеркнул он.

Ранее своё участие в 25-м Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт в Санкт-Петербурге 15-18 июня, подтвердили представители 115 стран и территорий, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
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