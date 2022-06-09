Гарик Сукачев выступит на ПМЭФ вместо группы БИ-2

Музыкант Гарик Сукачев выступит в петербургском ресторане Ginza в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на PR-менеджера заведения Ольгу Коста.

Концерт группы БИ-2 на ПМЭФ отменили

«Вместо группы БИ-2 в ресторане выступит Гарик Сукачев (выступление состоится 16 июня в 21:00)», — рассказала PR-менеджер.

Ресторан объяснил замену динамикой продаж, пишет РИА ФАН. Гости, которые ожидали выступления БИ-2, смогут вернуть деньги за билеты.

Ранее стало известно, что концерт музыкантов в рамках ПМЭФ был отменен без объяснения причин. Входной билет на мероприятие стоил 50 тысяч рублей.

В апреле БИ-2 отменили концерт в Омске за несколько минут до его начала из-за вывешенного в зале баннера с триколором и надписью «Zа президента!», напоминает «Свободная пресса». Впоследствии концерты группы в других городах России были отменены или перенесены.

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ФОТО: Фото – Георгий Кардава
ТЕГИ:ПМЭФБи-2Гарик Сукачев
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