Путин: Российская экономика сохранит курс на открытость

Глава государства выразил уверенность, что 2020-е годы станут для РФ «периодом укрепления экономического суверенитета», который предусматривает «ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы».

«При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество», — отмечается в телеграмме.

