Путин: Российская экономика сохранит курс на открытость

Российская экономика сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество. Об этом говорится в приветствии президента Владимира Путина участникам и гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), опубликованном на сайте Кремля.

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Глава государства выразил уверенность, что 2020-е годы станут для РФ «периодом укрепления экономического суверенитета», который предусматривает «ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы».

«При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество», — отмечается в телеграмме.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ПМЭФВладимир Путин
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