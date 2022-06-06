Путин: Российская экономика сохранит курс на открытость
Российская экономика сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество. Об этом говорится в приветствии президента Владимира Путина участникам и гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства выразил уверенность, что 2020-е годы станут для РФ «периодом укрепления экономического суверенитета», который предусматривает «ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы».
«При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество», — отмечается в телеграмме.
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