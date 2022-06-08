Песков: Прямой линии с Путиным в июне не будет

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным в июне не состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом сроки проведения мероприятия неизвестны. В 2021 году прямая линия состоялась 30 июня.

Ранее Песков рассказывал, что ее проведут после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», — заявил тогда Песков. Однако уже 2 июня он сообщил, что точных дат проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока нет.

