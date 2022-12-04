Потолок не давит? В России пожалели европейцев из-за введения потолка цен на отечественную нефть
В России рассказали о последствиях введения ограничений уровня цен на нефть
Глава Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram назвал «несерьезным» установленный потолок цен на нефть из России.Он назвал это «слабой позицией».
Ранее страны «большой семерки», Евросоюза и Австралии достигли договоренностей о введении ограничения цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Санкции начнут действовать с понедельника, 5 декабря.
«Потолок цен вступит в силу с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов (цена для нефтепродуктов будет финализирована позднее). Будет действовать отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января» - передает ТАСС.
Ограничения будут действовать на нефть, которую поставщик захочет продать по цене как минимум на 5% ниже рыночной.
При этом нефтяные танкеры, принадлежащие государствам Евросоюза, смогут транспортировать нефть в третьи страны, даже если ее цена ниже установленного потолка.
Россия приобрела больше 100 морских танкеров для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные судовых брокеров и аналитиков.
По данным главы отдела исследований Braemar Анупа Сингха, Россия в течение года напрямую у собственников или через посредников приобрела более сотни судов.
Отмечается, что операторы, связанные с Россией, купили до 29 супертанкеров (VLCC). На одном таком судне можно перевозить более 2 млн барр. нефти. «Нефтяной» флот РФ пополнился 31 танкером класса Suezmax (1 млн барр.нефти каждый) и 49 танкерами Aframax (около 700 тыс. барр. нефти каждый). Всего, подсчитали эксперты - 109 судов, срок эксплуатации которых не более 12-15 лет.
По мнению аналитиков Financial Times, создание «нефтяного» флота позволит сгладить последствия западных санкций для РФ, но не поможет преодолеть все сложности в экспорте топлива.
Известно, что Евросоюз намерен впервые пересмотреть потолок цен на российскую нефть уже в середине января 2023 года. Об этом журналистам сообщил в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
«Мы впервые приступим к пересмотру в середине января», - цитирует источника РИА Новости.
Пересмотр потолка цен будет регулярным, по данным источника, - каждые два месяца. При этом окончательное решение потребует согласования позиции «Большой семерки» и Евросоюза. По мнению европейского чиновника, по этому вопросу могут быть дискуссии.
«Я ожидаю дискуссий и разногласий по этому вопросу, но принципиально на эффективность санкций это не повлияет», - отметил он.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Евросоюз с этого года начнет жить без нефти из РФ. Об этом он написал в Twitter.
Ульянов напомнил обещания Кремля о том, что Россия прекратит поставки нефти странам, поддержавшим потолок цен на топливо.
«Просто подождите. Совсем скоро ЕС обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия», — подчеркнул дипломат.
Европейцы не замерзнут этой зимой, но многие из них рискуют остаться без работы, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экономист Василий Колташов.
«Конечно, Евросоюз этой зимой не замёрзнет. Нефти и газа им хватит, чтобы, пусть и на пониженных уровнях температур в помещениях, эту зиму пройти. А вот для промышленности энергоресурсов может не хватить. Если уже сейчас энергетические издержки в Германии и других странах уже в 7 раз выше, чем в США, мы можем говорить о последствиях. Эта зима будет гораздо страшнее с точки зрения рабочих мест, чем с точки зрения отопления помещений. При этом европейцам уже приходится платить в 10 раз больше, чем полтора года назад, газ будет очень дорогой... Зима будет иметь больше политические последствия», - прогнозирует эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны, обсуждающие «потолок» цен на российскую нефть, пытаются принять решение ради решения, сообщает РИА Новости. По его словам, складывается ощущение, что Западу важен не эффект от ограничений, а «необходимость поставить галочку, что «потолок» введен».
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