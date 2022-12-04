Потолок не давит? В России пожалели европейцев из-за введения потолка цен на отечественную нефть

Ранее страны «большой семерки», Евросоюза и Австралии достигли договоренностей о введении ограничения цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Санкции начнут действовать с понедельника, 5 декабря.

«Потолок цен вступит в силу с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов (цена для нефтепродуктов будет финализирована позднее). Будет действовать отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января» - передает ТАСС.

Ограничения будут действовать на нефть, которую поставщик захочет продать по цене как минимум на 5% ниже рыночной.

При этом нефтяные танкеры, принадлежащие государствам Евросоюза, смогут транспортировать нефть в третьи страны, даже если ее цена ниже установленного потолка.