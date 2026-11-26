Первый и важнейший красный флаг — неспособность принять отказ. Если человек уговаривает выпить или продлить встречу, вызывает чувство вины, это должно насторожить. Безопасный собеседник после слова «нет» останавливается.



Второй признак — давление. Речь идет о прикосновениях после просьбы прекратить, шантаже, отказе от контрацепции, уточнила Пуля. Третий — попытка изолировать. Это — предложения уехать из людного места или никому не сообщать о планах. Четвертый подозрительный момент связан с контролем под видом интереса. Нейропсихолог указала на просьбы показать переписку или включить геолокацию.



Стоит обратить внимание и на агрессию в мелочах: оскорбления официанта, удары по столу, угрозы под видом шутки. Шестой фактор — опасность, которую человек создает сам. Здесь специалист упомянула нетрезвое и рискованное вождение, хвастовство насилием. Седьмой может проявиться после встречи в виде множества сообщений, звонков с разных номеров, появлений возле дома. Это преследование.



Если собеседник угрожает или применяет силу, нужно обратиться к персоналу, близким или позвонить по номеру 112, сохранив доказательства. Даже одного эпизода агрессии достаточно, чтобы прекратить встречу, резюмировала Светлана Пуля.



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