Нейропсихолог назвала россиянам семь опасных сигналов на первом свидании
Давление, нарушение личных границ и агрессия в мелочах могут указывать на то, что продолжать общение на первом свидании небезопасно. Об этом «Газете.Ru» рассказала нейропсихолог Светлана Пуля.
Первый и важнейший красный флаг — неспособность принять отказ. Если человек уговаривает выпить или продлить встречу, вызывает чувство вины, это должно насторожить. Безопасный собеседник после слова «нет» останавливается.
Второй признак — давление. Речь идет о прикосновениях после просьбы прекратить, шантаже, отказе от контрацепции, уточнила Пуля. Третий — попытка изолировать. Это — предложения уехать из людного места или никому не сообщать о планах. Четвертый подозрительный момент связан с контролем под видом интереса. Нейропсихолог указала на просьбы показать переписку или включить геолокацию.
Стоит обратить внимание и на агрессию в мелочах: оскорбления официанта, удары по столу, угрозы под видом шутки. Шестой фактор — опасность, которую человек создает сам. Здесь специалист упомянула нетрезвое и рискованное вождение, хвастовство насилием. Седьмой может проявиться после встречи в виде множества сообщений, звонков с разных номеров, появлений возле дома. Это преследование.
Если собеседник угрожает или применяет силу, нужно обратиться к персоналу, близким или позвонить по номеру 112, сохранив доказательства. Даже одного эпизода агрессии достаточно, чтобы прекратить встречу, резюмировала Светлана Пуля.
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