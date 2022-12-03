Постпред РФ в Вене пообещал Европе жизнь без российской нефти

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Евросоюз с этого года начнет жить без нефти из РФ. Об этом он написал в Twitter.

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Ульянов напомнил обещания Кремля о том, что Россия прекратит поставки нефти странам, поддержавшим потолок цен на топливо.

«Просто подождите. Совсем скоро ЕС обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия», — подчеркнул дипломат.

Ранее постпреды стран—членов Евросоюза пришли к соглашению по уровню лимита цен на нефть из России. Об этом сообщило представительство Чехии в Совете стран ЕС. Потолок цен будет установлен на уровне $60 за баррель. Решение должен утвердить Совет ЕС.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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