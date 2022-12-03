G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть
Страны Группы семи и Австралия договорились о введении предельной цены на покупку нефти российского происхождения на уровне $60. Об этом говорится в заявлении Коалиции по ограничению цен, в которую входят государства.
Отмечается, что страны достигли консенсуса «в соответствии с единогласным решением стран-членов Европейского союза». Ограничения вступят в силу 5 декабря «или вскоре после этой даты». Решение по потолку цен на нефтепродукты из РФ начнет действовать с 5 февраля, о предельной стоимости на это сырье будет объявлено отдельно.
«Мы обязуемся внимательно следить за эффективностью и влиянием политики ценового предела. Мы будем готовы пересмотреть и скорректировать максимальную стоимость по мере необходимости», — приводит заявление стран РИА Новости.
Коалиция допустила изучение необходимости дальнейших действий для обеспечения эффективности политики ценового предела.
Ранее страны ЕС согласовали уровень потолка цен на транспортируемую морем нефть из России.
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