G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть

Страны Группы семи и Австралия договорились о введении предельной цены на покупку нефти российского происхождения на уровне $60. Об этом говорится в заявлении Коалиции по ограничению цен, в которую входят государства.

Страны Евросоюза договорились о введении потолка цен на российскую нефть

Отмечается, что страны достигли консенсуса «в соответствии с единогласным решением стран-членов Европейского союза». Ограничения вступят в силу 5 декабря «или вскоре после этой даты». Решение по потолку цен на нефтепродукты из РФ начнет действовать с 5 февраля, о предельной стоимости на это сырье будет объявлено отдельно.

«Мы обязуемся внимательно следить за эффективностью и влиянием политики ценового предела. Мы будем готовы пересмотреть и скорректировать максимальную стоимость по мере необходимости», — приводит заявление стран РИА Новости.

Коалиция допустила изучение необходимости дальнейших действий для обеспечения эффективности политики ценового предела.

Ранее страны ЕС согласовали уровень потолка цен на транспортируемую морем нефть из России.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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