G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть

Отмечается, что страны достигли консенсуса «в соответствии с единогласным решением стран-членов Европейского союза». Ограничения вступят в силу 5 декабря «или вскоре после этой даты». Решение по потолку цен на нефтепродукты из РФ начнет действовать с 5 февраля, о предельной стоимости на это сырье будет объявлено отдельно.

«Мы обязуемся внимательно следить за эффективностью и влиянием политики ценового предела. Мы будем готовы пересмотреть и скорректировать максимальную стоимость по мере необходимости», — приводит заявление стран РИА Новости.

Коалиция допустила изучение необходимости дальнейших действий для обеспечения эффективности политики ценового предела.

Ранее страны ЕС согласовали уровень потолка цен на транспортируемую морем нефть из России.

