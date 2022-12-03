А нам все равно! После введения потолка цен на российскую нефть в РФ сочувствуют европейцам
Введенный странами ЕС потолок цен на российскую нефть угробит европейскую экономику, а Москва будет напрямую договариваться о цене на топливо со своими партнерами.нефть
Лавинообразный рост цен на топливо в мире возникнет после введения странами Евросоюзапотолка цен на российскую нефть. Больше всего пострадают европейцы, которых ждет «ледяная» зима, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
Ранее постпреды стран—членов Евросоюза пришли к соглашению по уровню лимита цен на нефть из России. Об этом сообщило представительство Чехии в Совете стран ЕС. Потолок цен будет установлен на уровне $60 за баррель.
«Последствия такого решения очевидны - оно спровоцирует ажиотажный спрос, разрыв отложенных логистических цепочек и лавинообразный рост цен на топливо по всему миру», - рассказал Абрамов.
После введения потолка цен на российскую нефть он прогнозирует очень тяжелые последствия и для европейской экономики, которая, по мнению политика, на долгие годы потеряет конкурентные преимущества, и для рядовых граждан.
«Им грозит действительно "ледяная" зима», - считает сенатор.
При этом глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил снизить введенный потолок цен на российскую нефть 60 долларов за баррель до 30, пишет Газета.ru.
«Снизить нужно бы до 30 долларов, чтобы быстрее уничтожить экономику (РФ – прим. НСН)», - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Установление Западом потолка цен на российскую нефть означает перекраивание основных принципов функционирования свободных рынков и грозит усилением неопределенности и ростом издержек для потребителей сырья. Об этом говорится в комментарии посольства России в США.
В дипмиссии отмечают, что Соединенные Штаты замалчивают причину дисбалансов на энергоплощадках — собственные необдуманные действия, в первую очередь антироссийские санкции.
Директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что дальнейшая торговля с Евросоюзом будет зависеть именно от предельной цены, которую предложат европейцы, однако Россия в любом случае будет пытаться диверсифицировать рынки сбыта.
«Будем смотреть на способности переключиться на другие рынки», - сказал он.
Крупнейшим покупателем российской нефти стала Индия, рассказал «Радиоточке НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Сейчас Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти. Действительно, все больше и больше нашей нефти уходит на азиатские рынки. Это увеличение происходит за счет танкерных поставок. То, что сейчас является неким рекордом по объемам экспорта морским транспортом, в будущем должно стать нормой. Те трубопроводные поставки, которые осуществлялись в Германию и Польшу, полностью обнулятся к концу года. Этот объем теперь будет вывозиться морским транспортом», - сказал Юшков.
Прогнозируя последствия экономического кризиса, связанного с антиросссийскми санкциями, усиливающимися на фоне СВО, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв призвал к поиску путей развития в этих условиях, сообщает «Радиоточка НСН».
«Тенденции, наблюдаемые и по нефти, и по природному газу, говорят о том, что ухудшение ситуации еще не пройдено. В социальной сфере тоже пока разворота в сторону восстановления экономики не наблюдается. Нужно понимать, что кризис, в который мы попали, достаточно затяжной из-за разносторонних санкций. Нам надо не просто отбиваться от них, а научиться развиваться в этих условиях», — сказал он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет договариваться со своими партнёрами напрямую, сообщает РИА Новости.
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