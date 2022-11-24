Песков оценил планы Запада ввести «потолок» цен на нефть из РФ

По его словам, складывается ощущение, что Западу важен не эффект от ограничений, а «необходимость поставить галочку, что «потолок» введен».

Отвечая на вопрос, откажется ли Россия от поставок нефти странам, которые введут «потолок», он напомнил о позиции Владимира Путина.

«Мы исходим пока из установки президента, из его позиции, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединяться к «потолку». Но, видя эти цифры, мы, конечно же, должны всё проанализировать», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается оплачивать чужое благополучие за свой счёт и поставлять нефть тем странам, которые вводят ценовые ограничения, сообщает RT.