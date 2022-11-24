Песков оценил планы Запада ввести «потолок» цен на нефть из РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны, обсуждающие «потолок» цен на российскую нефть, пытаются принять решение ради решения, сообщает РИА Новости.
По его словам, складывается ощущение, что Западу важен не эффект от ограничений, а «необходимость поставить галочку, что «потолок» введен».
Отвечая на вопрос, откажется ли Россия от поставок нефти странам, которые введут «потолок», он напомнил о позиции Владимира Путина.
«Мы исходим пока из установки президента, из его позиции, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединяться к «потолку». Но, видя эти цифры, мы, конечно же, должны всё проанализировать», - заключил представитель Кремля.
Ранее Путин заявил, что Россия не собирается оплачивать чужое благополучие за свой счёт и поставлять нефть тем странам, которые вводят ценовые ограничения, сообщает RT.
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