«Дно или потолок?»: Вашингтон пытается уговорить ЕС ограничить российскую нефть
В Минфине США сообщили, что потолок цен на российскую нефть начнется с $60 за баррель, в Европе же по-прежнему не могут договориться.
В Минфине США сообщили, что потолок цен на российскую нефть начнется с $60 за баррель, в дальнейшем его можно будет менять раз в две недели. Ожидается, что Евросоюз согласует окончательный лимит цен до 5 декабря.
При этом в ЕС по-прежнему не могут прийти к единому мнению по данному вопросу. По данным Bloomberg, Евросоюз вместе с G7 обсуждал установление предельного лимита цен на российское сырье на уровне $65-70 за баррель, но договориться пока не удалось.
Некоторые страны ЕС считают, что предложенный потолок слишком высокий, так как он значительно превышает себестоимость производства барреля нефти.
Так, Польша и страны Прибалтики назвали предложенный лимит на уровне $65 за баррель «слишком щедрым». Польша выступает за введение потолка цен на нефть из России на уровне $30 за баррель, пишет Politico.
Так или иначе, Россия неоднократно заявляла, что остановит поставки сырья странам, которые начнут применять ограничительный механизм, пытаясь искусственно сдержать цены.
В этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны, обсуждающие «потолок» цен на российскую нефть, пытаются принять решение ради решения. Отвечая на вопрос, откажется ли Россия от поставок нефти странам, которые введут «потолок», он напомнил о позиции Владимира Путина.
«Мы исходим пока из установки президента, из его позиции, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединяться к «потолку». Но, видя эти цифры, мы, конечно же, должны всё проанализировать», - заключил представитель Кремля.
Так, директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что дальнейшая торговля с Евросоюзом будет зависеть именно от предельной цены, которую предложат европейцы, однако Россия в любом случае будет пытаться диверсифицировать рынки сбыта.
«Будет она выше рыночной цены, что вряд ли, — почему бы и нет. Будет меньше рынка, что вероятнее всего, — будем смотреть на способности переключиться на другие рынки», - сказал он.
Но буквально накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть. По его словам, Москва будет договариваться со своими партнерами напрямую.
«Нас это не интересует... И партнёры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», - указал министр.
Идея западных стран о потолке цен на российские энергоносители, в первую очередь на нефть, создает крайне опасный прецедент, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это не потолок, а дно», - подчеркнула дипломат.
По её словам, введение потолка цен на российскую нефть – это антирыночная мера, которая нарушает цепочки поставок, и может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках.
В мире по-разному относятся к предполагаемой мере и строят догадки о последствиях. Аналитики сходятся во мнении, что такая позиция навредит самой Европе. При этом в плюсе окажутся США, пишет газета Global Times.
Издание приводит слова профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, по мнению которого европейские страны, обсуждающие потолок цен нефть, все больше осознают, что Вашингтон ради увеличения своей прибыли и выгоды пытается уговорить ЕС на антироссийские меры.
В Японии же введение потолка цен назвали «недопустимым оскорблением». В статье Yahoo News Japan говорится, что такие ограничения вызывают множество вопросов. Введение этих санкций приведет к недопустимым искажениям рынка — Запад просто не выдержит дальнейшего роста цен на энергоносители.
При этом эксперты подчеркивают, что введение лимита, возможно, и не приведет к поставленным задачам. Так, обозреватель Oil Price Ирина Слав считает, что потолок цен не лишит Россию ее сырьевых доходов.
«Аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения — это довольно беззубая мера», — отметила Слав, напомнив про обещание Москвы отказаться от поставок в страны, которые эту меру поддержат.
По данным на конец ноября, стоимость российской нефти сорта Urals составляла порядка $52 за баррель. При этом средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре сложилась на уровне $78,32 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.
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