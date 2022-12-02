«Дно или потолок?»: Вашингтон пытается уговорить ЕС ограничить российскую нефть

В Минфине США сообщили, что потолок цен на российскую нефть начнется с $60 за баррель, в дальнейшем его можно будет менять раз в две недели. Ожидается, что Евросоюз согласует окончательный лимит цен до 5 декабря.

При этом в ЕС по-прежнему не могут прийти к единому мнению по данному вопросу. По данным Bloomberg, Евросоюз вместе с G7 обсуждал установление предельного лимита цен на российское сырье на уровне $65-70 за баррель, но договориться пока не удалось.

Некоторые страны ЕС считают, что предложенный потолок слишком высокий, так как он значительно превышает себестоимость производства барреля нефти.