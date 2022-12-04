Венгрия назвала потолок цен на нефть РФ вредным для европейской экономики
Введение потолка цен на нефть из России больше всего вредит экономике Европы, сообщил глава дипломатии Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение стран G7 и Австралии установить предельную цену на энергоресурс в $60 за баррель.
«Евросоюз вводит потолок цен на нефть. Однако самое время Брюсселю осознать: эта и подобные ей меры больше всего вредят европейской экономике. Необходимо увеличение количества энергоносителей, потому что это снизило бы цены», — отметил министр.
Глава МИД подчеркнул, что в рамках переговоров о предельной цене на российское черное золото Будапешту удалось отстоять свои интересы.
Ранее Сийярто заявил, что США получают выгоду из-за негативных тенденций в европейской экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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