Венгрия назвала потолок цен на нефть РФ вредным для европейской экономики

«Евросоюз вводит потолок цен на нефть. Однако самое время Брюсселю осознать: эта и подобные ей меры больше всего вредят европейской экономике. Необходимо увеличение количества энергоносителей, потому что это снизило бы цены», — отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что в рамках переговоров о предельной цене на российское черное золото Будапешту удалось отстоять свои интересы.

Ранее Сийярто заявил, что США получают выгоду из-за негативных тенденций в европейской экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

