СМИ: введение потолка цен на нефть может увеличить доходы России

Введение ограничений на уровне $65—70 за баррель не окажет влияния на бюджет РФ. Наоборот, потолок цен может привести к росту цен на энергоресурсы, поскольку поставки перенаправляются.

Заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть начнётся с 60 долларов за баррель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

