СМИ: введение потолка цен на нефть может увеличить доходы России

Введение потолка цен на нефть из России может привести к увеличению стоимости сырья, что приумножит доходы России, сообщает RT со ссылкой на издание Oil Price.

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Введение ограничений на уровне $65—70 за баррель не окажет влияния на бюджет РФ. Наоборот, потолок цен может привести к росту цен на энергоресурсы, поскольку поставки перенаправляются.

Заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть начнётся с 60 долларов за баррель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Цена На Нефть
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