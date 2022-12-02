СМИ: введение потолка цен на нефть может увеличить доходы России
Введение потолка цен на нефть из России может привести к увеличению стоимости сырья, что приумножит доходы России, сообщает RT со ссылкой на издание Oil Price.
Введение ограничений на уровне $65—70 за баррель не окажет влияния на бюджет РФ. Наоборот, потолок цен может привести к росту цен на энергоресурсы, поскольку поставки перенаправляются.
Заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть начнётся с 60 долларов за баррель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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