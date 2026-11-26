Дивизион российских мотострелков сбил почти 1,5 тысячи гексакоптеров ВСУ
Зенитный дивизион 5-й мотострелковой бригады ликвидировал порядка 1,5 тыс. украинских гексакоптеров. Такие данные приводит RT.
Известно, что каждый беспилотный летательный аппарат типа «Баба-яга» стоит около 800 тыс. рублей, тогда как отечественный FPV-дрон, которым его уничтожают, — в районе 30 тыс. рублей.
Недавно рассказывали, как российский военнослужащий, доставлявший провизию, сбил атаковавший его украинский беспилотник крышкой от ящика под Купянском. Боец ВС РФ был максимально загружен сумками и не имел при себе автомата.
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