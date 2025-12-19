Речь идет о средствах, взятых из общего бюджета блока. Предложение использовать замороженные российские активы было отклонено, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, в данном случае речь идет о беспроцентном кредите Киеву. Мерц отметил, что российские активы «останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию». Антониу Кошта, в свою очередь, добавил, что лидеры ЕС продлили все санкции против России на полгода. Таким образом, Евросоюз посылает «четкий сигнал» президенту России Владимиру Путину, заявил канцлер Германии.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что выдача лидерами стран Евросоюза кредита киевскому режиму в размере 90 миллиардов евро под 0% – попусту «потерянные деньги», отмечает «Свободная пресса».



Президент Украины Владимир Зеленский, участвовавший в саммите, призвал блок согласиться использовать российские активы для предоставления средств, которые, по его словам, позволят Украине продолжать боевые действия.



«Решение, которое сейчас на столе — одно из самых ясных и морально обоснованных решений, которые когда-либо могли быть приняты», — сказал он.