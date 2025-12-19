Потерянные деньги: ЕС побоялся конфисковать замороженные российские активы
Евросоюз не осмелился использовать замороженные российские активы для финансирования Киева, однако направил «четкий сигнал» Владимиру Путину, продлив все санкции против России на полгода.
Участники саммита Евросоюза приняли решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро в 2026-2027 годы. Об этом сообщил в своих соцсетях председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Речь идет о средствах, взятых из общего бюджета блока. Предложение использовать замороженные российские активы было отклонено, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, в данном случае речь идет о беспроцентном кредите Киеву. Мерц отметил, что российские активы «останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию». Антониу Кошта, в свою очередь, добавил, что лидеры ЕС продлили все санкции против России на полгода. Таким образом, Евросоюз посылает «четкий сигнал» президенту России Владимиру Путину, заявил канцлер Германии.
Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что выдача лидерами стран Евросоюза кредита киевскому режиму в размере 90 миллиардов евро под 0% – попусту «потерянные деньги», отмечает «Свободная пресса».
Президент Украины Владимир Зеленский, участвовавший в саммите, призвал блок согласиться использовать российские активы для предоставления средств, которые, по его словам, позволят Украине продолжать боевые действия.
«Решение, которое сейчас на столе — одно из самых ясных и морально обоснованных решений, которые когда-либо могли быть приняты», — сказал он.
В первый день саммита Евросоюза в Брюсселе 18 декабря у лидеров ЕС не получилось прийти к соглашению по российским активам. По данным издания Politico, европейские лидеры рассорились из-за жестких разногласий по этому вопросу. По итогу обсуждения шли 16 часов. Рассчитывать только на общий бюджет особенно призывали Франция и Италия. Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в финансировании на 90 млрд евро, но неназванный европейский чиновник пообещал FT «заставить их заплатить за это политически».
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево днем ранее сообщил, что Брюссель выступает против использования замороженных российских активов для предоставления Киеву так называемого репарационного кредита из страха столкнуться с экономическим крахом и ответными мерами. Газета Politico узнала в тот же день, что в Бельгии назвали идущими вспять переговоры по изъятию российских активов.
Пока Еврокомиссия настаивает на передаче российских денег Украине, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер осознает риски и упорно сопротивляется. Политик даже готов судиться с высшим органом исполнительной власти Евросоюза, чтобы не допустить экспроприации российских активов, напоминает РЕН ТВ.
Глава фонда Euroclear Валери Урбен придерживается схожей позиции. Она заверила, что российские деньги не будут переданы украинским властям, поскольку это станет грубым нарушением международного права и похоронит репутацию бельгийского депозитария.
По итогу отклонения предложения использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, Барт де Вевер с удовлетворением заметил, что «рациональность возобладала».
«Политика — это не игра в софтбол, это игра в хардбол. Конечно, некоторым это не понравилось — они хотят наказать Путина, забрав его деньги. Страны, которые живут рядом с Россией, нашли в этом эмоциональное удовлетворение, но политика — это не эмоциональная работа, и рациональность возобладала», — отметил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне напомнил, что Россия намерена использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности лиц, причастных к возможной экспроприации российских активов. Владимир Путин 27 ноября заявил, что конфискация российских активов, которые находятся в Евросоюзе, будет иметь негативные последствия. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 декабря добавил, что ситуация с замороженными российскими активами показывает, что «воровство у европейцев в крови».
К слову, бывший советник МИД Финляндии Йоэль Линнайнмаки в интервью газете Iltalehti заявил, что Евросоюз может навредить сам себе, если проигнорирует позицию Бельгии по конфискации замороженных российских активов, отмечает 360.ru.
«Это [решение] оставит глубокие раны внутри ЕС, которые не забудутся долгое время, а также может затруднить принятие решений в будущем», — отметил бывший дипломат.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в начале декабря уже грозил Европе боевыми действиями в ответ на возможную экспроприацию замороженных в Бельгии российских активов в виде репарационного кредита Украине.
«Такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями. И тогда возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России», — пояснил Медведев.
Financial Times указывает, что ЕС прикрывается статьей о помощи стране-члену Евросоюза в случае «стихийного бедствия», и об этой юридической натяжке говорит даже глава ЕЦБ Кристин Лагард. Украина членом ЕС не является.
В свою очередь, юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с «Радиоточкой НСН» полностью подтвердил слова Медведева о превращении Европы в «поле боя».
«Согласно международному праву, экспроприация суверенных денежных активов государства – это акт войны. И именно поэтому они до сих пор не решались на это, используя термины «заморозка». Так что дальше речь идет уже не о судебных разбирательствах. Во время войны суды не работают. Это уже вне правового поля. Это в рамках поля боя, и нас вынуждают на реакцию именно театра боевых действий», — отметил он.
Чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь заявлял НСН, что Россия может ответить на изъятие ее активов Западом конфискацией имущества всех иностранных компаний, продолжающих работать в РФ.
«Наш президент уже говорил, что если это произойдет, то мы со своей конфискуем все имущество всех этих иностранных бизнес-предприятий, которые здесь до сих пор остались и работают. Все дело в том, что все эти активы, которые находятся за рубежом, не просто же так лежат в банке, они вложены в местный бизнес, то есть это деньги, которые крутятся в этой стране. Поэтому как их так в одночасье изъять? Наш президент отмечал, что европейские страны даже не понимают, что если какие-то враждебные меры в отношении России будут приняты, то Россия просто разорвет дипломатические отношения с ними. Будет не просто высылка дипломатов, но и закрытие посольств, торговых представительств, консульских учреждений. Поэтому у нас достаточно инструментов», — отметил он.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен указала на то, что замороженные суверенные активы России могут быть разблокированы, однако за это решение должно проголосовать квалифицированное большинство стран — участниц ЕС на саммите, отмечает RT.
