СМИ: США выступают против конфискации ЕС российских активов
США выступают против планов Европейского союза по изъятию замороженных российских активов, сообщает The Times.
По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа предостерегает европейских союзников от этого шага. В Вашингтоне считают, что такая мера может продлить конфликт на Украине и лишить Запад важного рычага давления на Москву в будущем.
Кроме того, американская сторона в частном порядке настаивает, что в случае конфискации Евросоюзу и Великобритании придется взять на себя обязательства по компенсации. Этот вопрос является ключевым элементом обсуждаемого мирного плана Трампа.
Ранее стало известно, что переговоры в Европейском союзе о конфискации замороженных активов России для создания «репарационного кредита» Украине столкнулись с трудностями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
