СМИ: США выступают против конфискации ЕС российских активов

По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа предостерегает европейских союзников от этого шага. В Вашингтоне считают, что такая мера может продлить конфликт на Украине и лишить Запад важного рычага давления на Москву в будущем.

Кроме того, американская сторона в частном порядке настаивает, что в случае конфискации Евросоюзу и Великобритании придется взять на себя обязательства по компенсации. Этот вопрос является ключевым элементом обсуждаемого мирного плана Трампа.

Ранее стало известно, что переговоры в Европейском союзе о конфискации замороженных активов России для создания «репарационного кредита» Украине столкнулись с трудностями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

