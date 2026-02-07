Посольство России следит за судьбой россиянина, задержанного в Майами

Посольство России следит за судьбой гражданина страны, который был задержан после драки в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь дипмиссии РФ Андрей Бондарев, передает РИА Новости.

Двух россиян арестовали в Таиланде по делу о расправе над соотечественником

Дипломат напомнил, что россиянина Вячеслава Михайлова задержали в Майами 30 января «по обвинению в причинении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, незаконном проникновении на частную территорию и нарушении правил дорожного движения». Мужчина находится в следственном изоляторе округа Майами-Дейд в штате Флорида и ожидает судебных слушаний.

«Установили контакт с местными правоохранительными органами и администрацией тюремного учреждения для прояснения обстоятельств инцидента, организации телефонного разговора и консульского доступа к задержанному», - подчеркнул Бондарев.

Россиянину окажут консульско-правовое содействие.

Ранее СМИ сообщили, что 71-летний гражданин РФ был обвинен в нападении на 65-летнего мужчину в Майами. Мужчины поссорились из-за парковочного места.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СШАРоссийское ПосольствоРоссияне

Горячие новости

Все новости

партнеры