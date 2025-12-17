«Придется заплатить!»: Как заставить Европу вернуть деньги Центробанку
Судебное разбирательство с Европой завершится успехом для Банка России, но выполнить решение будет сложно, заявил НСН Валерий Ванин.
Претензии Банка России к Европе из-за замороженных активов пока признают только в Москве, поэтому получить компенсацию будет сложно. К тому же, у европейского регулятора Euroclear может не хватить денег на ее выплату, заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с НСН.
Банк России потребовал с бельгийского депозитария Euroclose более 18 триллионов рублей. Как пояснил регулятор, иск был подан в Арбитражный суд Москвы и связан с незаконными действиями компании, нанесшими ущерб Центробанку. Об этом сообщает РБК. Поводом для подачи иска стали планы Еврокомиссии о бессрочной заморозке российских средств и их последующем использовании. Ванин уверен в успешном исходе дела.
«Этот иск удовлетворят с вероятностью 99,9%. По той простой причине, что он подан в российский суд. По нашему закону, ответчик будет вынужден компенсировать все, о чем идет речь. Дальше возникнет проблема реализации этого решения. С этим нет сложностей на территории Российской Федерации, но список государств, которые поддержат это решение, будет довольно ограничен, но чем больше будет побед, тем выше шансы добиться признания на мировой арене. Цель ЦБ — получить свои деньги. Мирная сделка на сегодняшний день просто невозможна. Я думаю, что в будущем депозитарий все равно признает этот иск и выплатит все. Но я не уверен, что у него есть такие собственные средства, чтобы ответить по этим обязательствам», — уточнил он.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь объяснил НСН, чем Россия может ответить на изъятие ее активов Западом.
