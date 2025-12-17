Претензии Банка России к Европе из-за замороженных активов пока признают только в Москве, поэтому получить компенсацию будет сложно. К тому же, у европейского регулятора Euroclear может не хватить денег на ее выплату, заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с НСН.



Банк России потребовал с бельгийского депозитария Euroclose более 18 триллионов рублей. Как пояснил регулятор, иск был подан в Арбитражный суд Москвы и связан с незаконными действиями компании, нанесшими ущерб Центробанку. Об этом сообщает РБК. Поводом для подачи иска стали планы Еврокомиссии о бессрочной заморозке российских средств и их последующем использовании. Ванин уверен в успешном исходе дела.