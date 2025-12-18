СМИ: Германия может передать активы ЦБ РФ Украине по требованию Бельгии

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует передать Украине активы Центробанка России, заблокированные в немецкой юрисдикции, в рамках общеевропейской схемы поддержки Киева. Об этом сообщает dpa со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, в Германии находится лишь незначительная часть российских суверенных активов — несколько миллионов евро.

СМИ: США выступают против конфискации ЕС российских активов

Точный объем средств не раскрывается. Передача активов обсуждается в контексте инициативы Евросоюза о предоставлении Украине так называемого «репарационного кредита» на сумму до €210 миллиардов, из которых €90 миллиардов предполагается направить на финансовые и военные нужды в 2026-2027 годах.

Основная часть замороженных в ЕС активов Центробанка России сосредоточена в бельгийском депозитарии Euroclear. Власти Бельгии настаивают, чтобы все страны Евросоюза, на территории которых заблокированы российские активы, участвовали в механизме финансирования Украины, что, по их оценке, позволит распределить риски возможных ответных мер со стороны России, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
