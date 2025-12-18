СМИ: Германия может передать активы ЦБ РФ Украине по требованию Бельгии

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует передать Украине активы Центробанка России, заблокированные в немецкой юрисдикции, в рамках общеевропейской схемы поддержки Киева. Об этом сообщает dpa со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, в Германии находится лишь незначительная часть российских суверенных активов — несколько миллионов евро.