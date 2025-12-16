Песков пошутил о «коалиции желающих» на фоне заявлений о войсках для Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал заявления европейских политиков о так называемой «коалиции желающих», отвечая на вопросы журналистов во время посещения колл-центра, принимающего обращения к прямой линии с Владимиром Путиным. Видео с его ответом опубликовали «Вести».

На вопрос о возможном размещении европейских войск на Украине Песков в шутливой форме заявил, что «коалиция желающих» на прямую линию с президентом не обращалась.

«Коалиция желающих» намерена использовать все активы РФ для финансирования Украины

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 19 декабря и начнется в 12:00 мск. Это ежегодный формат общения президента с гражданами, который проводится с 2001 года, за исключением нескольких лет.

«Коалиция желающих» объединяет более 30 государств, в основном европейских, допускающих участие в потенциальной миротворческой миссии на Украине. Координацию группы осуществляют Франция и Великобритания, передает «Радиоточка НСН».

