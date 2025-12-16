Песков пошутил о «коалиции желающих» на фоне заявлений о войсках для Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал заявления европейских политиков о так называемой «коалиции желающих», отвечая на вопросы журналистов во время посещения колл-центра, принимающего обращения к прямой линии с Владимиром Путиным. Видео с его ответом опубликовали «Вести».
На вопрос о возможном размещении европейских войск на Украине Песков в шутливой форме заявил, что «коалиция желающих» на прямую линию с президентом не обращалась.
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 19 декабря и начнется в 12:00 мск. Это ежегодный формат общения президента с гражданами, который проводится с 2001 года, за исключением нескольких лет.
«Коалиция желающих» объединяет более 30 государств, в основном европейских, допускающих участие в потенциальной миротворческой миссии на Украине. Координацию группы осуществляют Франция и Великобритания, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Предстоящая неделя может стать решающей для будущего Европы
- В Турции продолжают поиски обломков сбитого над Черным морем БПЛА
- Песков рассказал, что нужно России для нового раунда переговоров
- Самолет «Арт Авиа» выкатился за пределы ВПП в аэропорту в Красноярском крае
- В Белом доме назвали Илона Маска «обдолбанным Носферату»
- Росстандарт поддержал запрет вейпов с Чебурашкой и Лабубу
- Талант и эффект толпы: Ажиотаж на выставке Шагала назвали модным
- Силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников над тремя регионами РФ
- Стоматолог предупредил о влиянии стресса на здоровье десен
- В боях под Купянском участвуют наемники из Латинской Америки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru