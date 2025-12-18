Россия пообещала правовой ответ на изъятие своих активов

Россия намерена использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности лиц, причастных к возможной экспроприации российских активов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что любые действия, связанные с изъятием российских активов, не останутся без ответа. По его словам, ответственность понесут как те, кто принимал соответствующие решения, так и те, кто обеспечивал их исполнение. Песков отметил, что для этого Москва задействует все предусмотренные законом инструменты.

СМИ: Германия может передать активы ЦБ РФ Украине по требованию Бельгии

Еврокомиссия добивается согласия стран ЕС на предоставление Киеву кредита за счет замороженных российских средств на сумму от €185 миллиардов до €210 миллиардов. Предполагается, что Украина сможет вернуть эти средства после завершения конфликта и при условии выплаты Россией материального ущерба.

В МИД РФ такие идеи ранее называли нереалистичными и заявляли, что Брюссель фактически занимается незаконным изъятием российских активов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры