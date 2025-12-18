Россия пообещала правовой ответ на изъятие своих активов
Россия намерена использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности лиц, причастных к возможной экспроприации российских активов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что любые действия, связанные с изъятием российских активов, не останутся без ответа. По его словам, ответственность понесут как те, кто принимал соответствующие решения, так и те, кто обеспечивал их исполнение. Песков отметил, что для этого Москва задействует все предусмотренные законом инструменты.
Еврокомиссия добивается согласия стран ЕС на предоставление Киеву кредита за счет замороженных российских средств на сумму от €185 миллиардов до €210 миллиардов. Предполагается, что Украина сможет вернуть эти средства после завершения конфликта и при условии выплаты Россией материального ущерба.
В МИД РФ такие идеи ранее называли нереалистичными и заявляли, что Брюссель фактически занимается незаконным изъятием российских активов, передает «Радиоточка НСН».
