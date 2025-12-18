Россия пообещала правовой ответ на изъятие своих активов

Россия намерена использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности лиц, причастных к возможной экспроприации российских активов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что любые действия, связанные с изъятием российских активов, не останутся без ответа. По его словам, ответственность понесут как те, кто принимал соответствующие решения, так и те, кто обеспечивал их исполнение. Песков отметил, что для этого Москва задействует все предусмотренные законом инструменты.