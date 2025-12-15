Мерц предупредил о рисках для ЕС из-за замороженных активов РФ

Отказ Европейского союза использовать замороженные российские активы для помощи Украине может надолго ослабить способность ЕС к принятию решений. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине. Его слова приводит Sky News.

По мнению главы немецкого правительства, если Евросоюз не сумеет реализовать этот механизм, его политическая и институциональная дееспособность окажется под серьезной угрозой на годы вперед.