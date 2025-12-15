Мерц предупредил о рисках для ЕС из-за замороженных активов РФ

Отказ Европейского союза использовать замороженные российские активы для помощи Украине может надолго ослабить способность ЕС к принятию решений. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине. Его слова приводит Sky News.

По мнению главы немецкого правительства, если Евросоюз не сумеет реализовать этот механизм, его политическая и институциональная дееспособность окажется под серьезной угрозой на годы вперед.

Мерц сообщил о договоренностях США и Украины по гарантиям безопасности

В странах ЕС с осени ведутся дискуссии о предоставлении Украине так называемого репарационного кредита под залог замороженных российских активов. Инициативу поддерживает Германия, тогда как главным противником выступает Бельгия.

Брюссель указывает на высокие юридические риски и возможные судебные издержки, настаивая на распределении ответственности между всеми государствами союза. Основная часть замороженных российских активов размещена в бельгийском депозитарии Euroclear, при этом позицию Бельгии поддержали и несколько других стран ЕС, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры