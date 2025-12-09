Чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь заявил НСН, что Россия может ответить на изъятие ее активов Западом конфискацией имущества всех иностранных компаний, продолжающих работать в РФ.

Европейские страны объявят о достижении договоренности по конфискации суверенных активов России в течение этой или следующей недели, пишет The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании. Договоренность предусматривает выделение Украине $133 млрд за счет российских замороженных активов. Из них активы примерно на $10,6 млрд передаст Великобритания. Средства хотят направить на военную помощь и восстановление Украины. Корчмарь рассказал о последствиях этого шага.

«Наш президент уже говорил, что если это произойдет, то мы со своей конфискуем все имущество всех этих иностранных бизнес-предприятий, которые здесь до сих пор остались и работают. Все дело в том, что все эти активы, которые находятся за рубежом, не просто же так лежат в банке, они вложены в местный бизнес, то есть это деньги, которые крутятся в этой стране. Поэтому как их так в одночасье изъять? Наш президент отмечал, что европейские страны даже не понимают, что если какие-то враждебные меры в отношении России будут приняты, то Россия просто разорвет дипломатические отношения с ними. Будет не просто высылка дипломатов, но и закрытие посольств, торговых представительств, консульских учреждений. Поэтому у нас достаточно инструментов», - отметил он.