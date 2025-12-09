Не понимают последствий: Чем Россия ответит на конфискацию ее активов Европой
В вопросе присвоения российских активов Европе следует учитывать позицию Вашингтона, а она может отличаться от желаемой в ЕС, заявил НСН Василий Корчмарь.
Чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь заявил НСН, что Россия может ответить на изъятие ее активов Западом конфискацией имущества всех иностранных компаний, продолжающих работать в РФ.
Европейские страны объявят о достижении договоренности по конфискации суверенных активов России в течение этой или следующей недели, пишет The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании. Договоренность предусматривает выделение Украине $133 млрд за счет российских замороженных активов. Из них активы примерно на $10,6 млрд передаст Великобритания. Средства хотят направить на военную помощь и восстановление Украины. Корчмарь рассказал о последствиях этого шага.
«Наш президент уже говорил, что если это произойдет, то мы со своей конфискуем все имущество всех этих иностранных бизнес-предприятий, которые здесь до сих пор остались и работают. Все дело в том, что все эти активы, которые находятся за рубежом, не просто же так лежат в банке, они вложены в местный бизнес, то есть это деньги, которые крутятся в этой стране. Поэтому как их так в одночасье изъять? Наш президент отмечал, что европейские страны даже не понимают, что если какие-то враждебные меры в отношении России будут приняты, то Россия просто разорвет дипломатические отношения с ними. Будет не просто высылка дипломатов, но и закрытие посольств, торговых представительств, консульских учреждений. Поэтому у нас достаточно инструментов», - отметил он.
Также он отметил, что существенную роль здесь будет играть и мнение Вашингтона на этот незаконный шаг в адрес России.
«Еще нужно учитывать позицию Вашингтона. Идут переговоры между представителями России и США по поводу развязки ситуации на Украине. Естественно, Дональд Трамп, как бизнесмен, заинтересован в том, чтобы наладить нормальные отношения с Россией. В России много богатств, полезных ископаемых. Так что посмотрим еще, как на это среагирует американская сторона. Позволит ли она это, имея сейчас такие рычаги давления на Западную Европу. С Украиной у американцев только соглашение по добыче полезных ископаемых, а у британцев - 100-летнее соглашение о разностороннем сотрудничестве. Так что еще будет борьба за все эти активы. Но потом это же нарушение нормального процесса обращения денег, которые находятся в банках. Это нарушает всю мировую систему», - подытожил собеседник НСН.
Ранее юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин заявил НСН, что военный конфликт на Украине юридически не является "экономическим потрясением" для ЕС, чтобы быть основанием для безвозвратной блокировки активов РФ.
