Пошел ва-банк. Тиньков сделал компрометирующее признание
Громкие заявления Олега Тинькова против спецоперации на Украине не спасли его от потери банка, но смена владельца поможет стабилизировать системные банки в РФ, считают эксперты.
Основатель «Тинькофф-Банка» Олег Тиньков заявил, что его заставили продать свою долю в организации «за копейки». Об этом бизнесмен сообщил в интервью The New York Times. По словам предпринимателя, через день после публикации поста с критикой военной операции с руководством «Тинькофф-Банка» якобы связались представители Кремля и пригрозили национализировать финансовую организацию, если ее основатель не продаст свою долю.
Экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил, что антивоенные заявления Олега Тинькова в попытке отвести удар Запада от банка в России могут быть расценены как предательство.
«Заявление Тинькова – это не протест против военной спецоперации на Украине, а попытка обезопасить себя от возможных претензий на Западе и не более того. Тиньков прекрасно понимает, что в нынешней ситуации, когда заморожены активы крупнейших российских бизнесменов в Европе и им запрещен въезд, мировые регуляторы достаточно пристально смотрят за тем, как высказывается тот или иной российский бизнесмен. Здесь господин Тиньков делает все, чтобы отвести удар, как от себя, так и от своего банка… Коллаборационизм, соглашательство и сотрудничество с потенциальным врагом и агрессором в ситуации, когда санкции введены против каждого россиянина, выступления отдельных топов, которые обеспечили себя и своих родственников на десять жизней, нужно воспринимать как потенциальное предательство» », - сказал Кричевский.
Бизнесмен Олег Тиньков занимает 32-е место в рейтинге Forbes крупнейших российских бизнесменов. Его состояние оценивается в $4,7 млрд. Тиньков продал свою долю в «Тинькофф», 35% в TCS Group Holding было оформлено на его семейный траст.
«Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей» - говорится в заявлении основателя группы «Тинькофф» Олега Тинькова, которое приведено в Telegram-канале компании.
Группа «Интеррос», принадлежащая миллиардеру Владимиру Потанину, объявила о приобретении 35% акций головной структуры банка. Этот банк может попасть в пятерку крупнейших в стране, но не дотянет до уровня Сбербанка, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.
«Может ли сегодня какой-то частный банк вырасти до объемов Сбербанка? Категорически нет. Это нереальная задача, но войти в четыре-пять крупнейших возможно. "Тинькофф" представляет собой достаточно интересную покупку для любого, кто хочет заниматься банковским бизнесом… "Тинькофф", по-моему, не находится под санкциями. Такой банк можно оперативно использовать для решения внешнеэкономических задач. Второй предположительный сценарий – то, что это согласованная позиция с правительством и Центробанком по дальнейшему укрупнению системно значимых банков, "Тинькофф" относится к ним. С набором крупных банков проще "разбираться" и, может быть, какие-то гарантии обещаны», - сказал Дубинин.
Ранее Тиньков в соцсетях неоднократно выступал против проведения спецоперации на Украине. При этом «Тинькофф-банк» открестился от высказываний своего основателя, отметив, что «он не сотрудник "Тинькофф", давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья».
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