Пошел ва-банк. Тиньков сделал компрометирующее признание

Экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил, что антивоенные заявления Олега Тинькова в попытке отвести удар Запада от банка в России могут быть расценены как предательство.

«Заявление Тинькова – это не протест против военной спецоперации на Украине, а попытка обезопасить себя от возможных претензий на Западе и не более того. Тиньков прекрасно понимает, что в нынешней ситуации, когда заморожены активы крупнейших российских бизнесменов в Европе и им запрещен въезд, мировые регуляторы достаточно пристально смотрят за тем, как высказывается тот или иной российский бизнесмен. Здесь господин Тиньков делает все, чтобы отвести удар, как от себя, так и от своего банка… Коллаборационизм, соглашательство и сотрудничество с потенциальным врагом и агрессором в ситуации, когда санкции введены против каждого россиянина, выступления отдельных топов, которые обеспечили себя и своих родственников на десять жизней, нужно воспринимать как потенциальное предательство» », - сказал Кричевский.