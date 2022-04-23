Олег Тиньков решил продать долю в «Тинькофф»

Российский бизнесмен Олег Тиньков начал переговоры о возможной продаже оформленной на семейный траст 35% доли в TCS Group, которой принадлежит «Тинькофф банком». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В «Тинькофф-банке» назвали заявления Тинькова о спецоперации его «личным мнением»

Один из источников рассказал, что Тиньков предполагает возможность полностью выйти из российских активов. По данным другого собеседника, бизнесмен планировал сделку до начала военной операции России на Украине и введения санкционных мер. Тиньков попал под ограничения Великобритании.

Еще один источник пояснил, что Тиньков хочет нормально жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной», пишет Газета.ru.

Накануне сообщалось, что «Тинькофф банк» планирует провести ребрендинг в текущем году.

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ФОТО: РИА Новости
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