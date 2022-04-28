«Может войти в пятерку»: Экс-глава ЦБ оценил перспективы банковской структуры Потанина
Частному банку в России нереально вырасти до уровня Сбербанка, при этом «Тинькофф» является очень интересной покупкой, сказал эфире НСН Сергей Дубинин.
В случае создания миллиардером Владимиром Потаниным серьезного банка, он может попасть в пятерку крупнейших в стране, но не дотянет до уровня Сбербанка, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.
Ранее в четверг принадлежащая Потанину компания «Интеррос» объявила, что купит долю Олега Тинькова в головной структуре «Тинькофф». 11 апреля «Интеррос» сообщил, что приобретет «Росбанк» и страховой бизнес у французской Societe Generale.
«Может ли сегодня какой-то частный банк вырасти до объемов Сбербанка? Категорически нет. Это нереальная задача, но войти в четыре-пять крупнейших возможно. "Тинькофф" представляет собой достаточно интересную покупку для любого, кто хочет заниматься банковским бизнесом. Более существенный вопрос – может ли такой банк существовать в сегодняшней экономике», - сказал Дубинин.
При этом он предположил, какими могут быть мотивы «Интерроса».
«Видимо, руководители этой компании видят перспективы. Во-первых, возможно, они хотят иметь крупный банк для нужд своей компании. "Тинькофф", по-моему, не находится под санкциями. Такой банк можно оперативно использовать для решения внешнеэкономических задач. Второй предположительный сценарий – то, что это согласованная позиция с правительством и Центробанком по дальнейшему укрупнению системно значимых банков, "Тинькофф" относится к ним. С набором крупных банков проще "разбираться" и, может быть, какие-то гарантии обещаны», - допустил экс-глава ЦБ.
При этом Дубинин указал на риски, существующие сегодня в России при создании серьезного банковского проекта.
«Все крупные банки наверняка будут получать поддержку, но будут ли благоприятные условия для развития в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, когда страна переживает рецессию, а падение ВВП, по разным оценкам, может быть от 8 до 20%? Это, видимо, на 2-3 года, пока выйдем из этой ситуации. Даже если падения не будет, будет застой. Сейчас ко всему прочему временный мораторий на банкротства, то есть деньги, выданные в качестве кредита, достаточно затруднительно будет взыскать с того, кто перестал вдруг платить. В этой обстановке затевать большой банковский проект – определенный риск», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце марта Великобритания ввела персональные санкции против бизнесмена Олега Тинькова. При этом в «Тинькофф» заверили, что они никак не коснутся банка.
Ранее Тиньков в соцсетях неоднократно выступал против проведения спецоперации на Украине. При этом «Тинькофф-банк» открестился от высказываний своего основателя, отметив, что «он не сотрудник "Тинькофф", давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья».
В опубликованном Forbes в начале апреля рейтинге богатейших людей России совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин занял второе место с состоянием $17,3 млрд. По данным издания, за год его активы сократились на $9,7 млрд.
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