«Может войти в пятерку»: Экс-глава ЦБ оценил перспективы банковской структуры Потанина

В случае создания миллиардером Владимиром Потаниным серьезного банка, он может попасть в пятерку крупнейших в стране, но не дотянет до уровня Сбербанка, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.

Ранее в четверг принадлежащая Потанину компания «Интеррос» объявила, что купит долю Олега Тинькова в головной структуре «Тинькофф». 11 апреля «Интеррос» сообщил, что приобретет «Росбанк» и страховой бизнес у французской Societe Generale.