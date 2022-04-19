В Тинькофф банке заявили, что Олег Тиньков давно не работает в организации
Тинькофф Банк заявил, что основатель банка Олег Тиньков уже давно не является сотрудником компании, назвав его одним из 20 млн своих клиентов. Об этом банк сообщил в своем Telegram-канале.
В сообщении также говорится о нежелании банка комментировать личное мнение Тинькова о военной операции России на Украине. В заявлении банка подчеркивается, что тот «давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья», — заявил Тинькофф Банк.
Ранее во вторник Олег Тиньков негативно отозвался о российской спецоперации на Украине, написав пост в одной из своих социальных сетей.
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