В Тинькофф банке заявили, что Олег Тиньков давно не работает в организации

В сообщении также говорится о нежелании банка комментировать личное мнение Тинькова о военной операции России на Украине. В заявлении банка подчеркивается, что тот «давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья», — заявил Тинькофф Банк.

Ранее во вторник Олег Тиньков негативно отозвался о российской спецоперации на Украине, написав пост в одной из своих социальных сетей.