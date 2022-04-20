В «Тинькофф-банке» назвали заявления Тинькова о спецоперации его «личным мнением»

«Тинькофф-банк» отказался комментировать высказывания основателя организации бизнесмена Олега Тинькова о специальной военной операции России на Украине. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале банка.

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«Мы не можем и не будем комментировать личное мнение Олега Тинькова, высказанное им в соцсетях. Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы "Тинькофф", он не сотрудник "Тинькофф", давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья», — подчеркнули в банке.

Кроме того, в кредитной организации отметили, что Тиньков является лишь одним из 20 миллионов клиентов банка, пишет Ura.ru.

Ранее Олег Тиньков в соцсетях выступил против специальной военной операции на Украине, раскритиковал российскую армию и ситуацию в самой стране. Кроме того, бизнесмен оскорбительно высказался о россиянах, которые публично поддерживают спецоперацию, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияПредприниматели
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