В «Тинькофф-банке» назвали заявления Тинькова о спецоперации его «личным мнением»
«Тинькофф-банк» отказался комментировать высказывания основателя организации бизнесмена Олега Тинькова о специальной военной операции России на Украине. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале банка.
«Мы не можем и не будем комментировать личное мнение Олега Тинькова, высказанное им в соцсетях. Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы "Тинькофф", он не сотрудник "Тинькофф", давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья», — подчеркнули в банке.
Кроме того, в кредитной организации отметили, что Тиньков является лишь одним из 20 миллионов клиентов банка, пишет Ura.ru.
Ранее Олег Тиньков в соцсетях выступил против специальной военной операции на Украине, раскритиковал российскую армию и ситуацию в самой стране. Кроме того, бизнесмен оскорбительно высказался о россиянах, которые публично поддерживают спецоперацию, пишет РИА ФАН.
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