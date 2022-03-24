Великобритания ввела санкции против Грефа и Тинькова
Власти Великобритании объявили о новых санкциях в отношении 59 физических лиц из России, сообщает пресс-служба британского кабмина.
Новые ограничения, помимо прочих, касаются главы «Сбербанка» Германа Грефа и основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова.
Кроме того, под рестрикции попали банки, в том числе, «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Альфабанк», «СМП-Банк»,а также компании «РЖД», «Совкомфлот», «Русгидро».
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что российское министерство работает над ответными санкциями против Евросоюза и Британии, сообщает RT.
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