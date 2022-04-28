«Интеррос» купит долю семьи Тинькова в «Тинькофф»

Со своей стороны, президент «Интерроса» Владимир Потанин заявил о заинтересованности в том, «чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ».

При этом условия сделки не разглашаются, отмечает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Тиньков, выступавший в соцсетях против спецоперации на Украине, решил продать свою долю в «Тинькофф», 35% в TCS Group было оформлено на его семейный траст.

