«Интеррос» купит долю семьи Тинькова в «Тинькофф»
Группа «Интеррос» объявила о приобретении 35% акций головной структуры группы «Тинькофф» TCS Group Holding.
«Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей» - говорится в заявлении основателя группы «Тинькофф» Олега Тинькова, которое приведено в Telegram-канале компании.
Со своей стороны, президент «Интерроса» Владимир Потанин заявил о заинтересованности в том, «чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ».
При этом условия сделки не разглашаются, отмечает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что Тиньков, выступавший в соцсетях против спецоперации на Украине, решил продать свою долю в «Тинькофф», 35% в TCS Group было оформлено на его семейный траст.
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