«Помощь за кулисами»: Китай переходит на сторону России
США предупредили Китай о последствиях за помощь России в обходе санкций, однако эксперты уверены, что любая поддержка КНР гарантирована.
Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс 19 июля заявил, что США совместно с десятками союзников взыщут с Китая высокую цену, если Пекин начнет поставлять России оружие или будет помогать обходить санкции.
«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», — сказал он в ходе брифинга.
По его словам, в настоящее время США не наблюдают, чтобы Китай был вовлечен «в какой-либо систематический обход» антироссийских санкций, как и в предоставлении Москве помощи в виде вооружений. Однако Прайс подчеркнул, что американцы пристально отслеживают соблюдение санкционного режима.
При этом директор Национальной разведки США Аврил Хейнс в конце июня утверждала, что власти Китая оказывают «за кулисами» помощь России различным образом на фоне военной спецоперации на Украине.
«Китай просто находится в очень неудобном положении, когда он изо всех сил старается публично не занимать критическую позицию в отношении России очевидным и четким образом, как это делают многие наши союзники. И в то же время мы видим, что они помогают России различным образом за кулисами», - приводит ее слова ТАСС.
Так, в условиях санкционного давления Россия рассчитывает на поставки различной продукции преимущественно из Китая. На этом фоне официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что правительство Китая призывает другие страны не пытаться вмешиваться и ограничивать торговое сотрудничество Китая с Россией. Он привел в пример США, которые под предлогом поддержки Китаем российского военного и оборонного сектора наложили санкции на пять китайских компаний, оказывая на них давление.
В свою очередь замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев 6 июля заявлял, что попытки США «наказать» Китай за сотрудничество с Россией обречены на провал. Он также указал, что на КНР оказывается серьезное давление, причем делается это зачастую в весьма беспардонной манере. По его словам, те, кто его осуществляет, забывают, что разговаривают с «одной из великих держав современного мира».
«Официальный представитель США регулярно выступает с критикой в адрес Пекина в отношении развития взаимодействия с Москвой, они открыто угрожают наказать Китай за сотрудничество с нашими экономоператорами в обход нелегитимных санкций, введенных самим Вашингтоном и его союзниками против России», — говорил дипломат на брифинге.
Между тем эксперты уверены, что Россия на фоне санкций гарантировано получит от Китая поддержку в военной, экономической и научной сферах. Как отмечал руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Китай существенно поможет России в экономическом плане, если решит перейти в расчетах на рубли и юани.
«В дипломатической и военной сферах я особо больших проблем не вижу. В военной сфере мы все время проводим военные учения, маневры – как было, так и будет. У нас достаточно высокий уровень военного сотрудничества. Китай может нарастить объем торговли, инвестиционного сотрудничества. Во-вторых, надо развивать приграничное сотрудничество, электронную торговлю, научно-техническое сотрудничество. Самая главная сегодня проблема состоит в том, что надо уйти от долларов в отношениях с Китаем в межбанковской сфере – в режим рубль-юань», - говорил он.
Также эксперты считают, что Китай поможет России и в случае отключения страны от глобального интернета. Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил уверенность в том, что россияне даже не заметят изменений.
«Если нас закроют на Европу, мы будем ходить на сайты через Китай – уменьшится общая емкость зарубежных каналов, торможение доступа очевидно. Другой вопрос в том, что операторы с этим быстро разбираются. Если пойдем в Европу через Китай, пострадают, скорее всего, только те, кто в игры играет, там очень важна скорость доступа к серверам. Все остальные даже не заметят», - указывал он.
Ранее, 8 июля, министр иностранных дел и член Госсовета КНР Ван И заявлял, что в Китае выражают надежду на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины, а также на восстановление мира путем диалога и консультаций. На встрече руководителей внешнеполитических ведомств G20 он подтвердил намерение страны «от начала и до конца стоять на стороне мира».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 548 / сут.
Умерли
382 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 531 / сут.
- Захарова посмеялась над пилотирующим истребитель Джонсоном
- СМИ: США теряют влияние на Ближнем Востоке
- Американский эксперт заявил о поражении Байдена в битве с Россией за Украину
- СМИ: жара помешает Европе восстановить запасы газа перед зимой
- В Сочи появилась собственная система бронирования отелей
- Венесуэла обвинила США в диверсиях на нефтяных объектах страны
- Пушков обвинил Вашингтон в двойных стандартах после угроз Китаю
- Пьяный водитель устроил смертельную аварию в Приморье
- Посол РФ: на встрече G20 возникла очередь на переговоры с Лавровым
- Хакер: телевизор могут использовать для прослушивания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru