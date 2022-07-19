«Помощь за кулисами»: Китай переходит на сторону России

«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», — сказал он в ходе брифинга.

По его словам, в настоящее время США не наблюдают, чтобы Китай был вовлечен «в какой-либо систематический обход» антироссийских санкций, как и в предоставлении Москве помощи в виде вооружений. Однако Прайс подчеркнул, что американцы пристально отслеживают соблюдение санкционного режима.

При этом директор Национальной разведки США Аврил Хейнс в конце июня утверждала, что власти Китая оказывают «за кулисами» помощь России различным образом на фоне военной спецоперации на Украине.