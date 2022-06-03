«Военные маневры и уход от доллара»: Как Китай поддержит Россию в обход санкций
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН перечислил перспективные сферы для дальнейшего сотрудничества с Китаем.
Китай существенно поможет России в экономическом плане, если решит перейти в расчетах на рубли и юани, заявил руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Китай хочет найти способы финансово поддержать Россию, не нарушая западных санкций, сообщает The Washington Post, ссылаясь на должностных лиц КНР и США. В материале отмечается, что лидер КНР Си Цзиньпин дал соответствующие поручения своим ближайшим советникам. Также сообщается, что в Пекине стараются найти возможности для поддержки РФ в дипломатической и военной сферах. Островский уверен, что такие способы есть.
«В дипломатической и военной сферах я особо больших проблем не вижу. В военной сфере мы все время проводим военные учения, маневры – как было, так и будет. У нас достаточно высокий уровень военного сотрудничества. Но я не думаю, что китайские войска надо отправлять на Украину – это не та форма сотрудничества в данном случае. Но с точки зрения консультативных форм, обмена опытом – мы это использовали всегда», - отметил Островский.
Сложнее оказать будет должную экономическую поддержку, но и здесь есть ряд направлений, в которых можно продолжать развивать сотрудничество, добавил он.
«Основная проблема – в экономке. Здесь, во-первых, Китай может нарастить объем торговли, инвестиционного сотрудничества. Во-вторых, надо развивать приграничное сотрудничество, электронную торговлю, научно-техническое сотрудничество, тут есть много моментов», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
При этом на фоне санкций только уход от доллара в расчетах с Китаем может существенно поддержать отечественную экономику – об этом странам еще предстоит договориться, объяснил Островский.
«Самая главная сегодня проблема состоит в том, что надо уйти от долларов в отношениях с Китаем в межбанковской сфере – в режим рубль-юань. У нас очень долго велись переговоры на эту тему, китайская сторона отказывалась работать в рублях, потому что рубль был слишком волатильный. Российская сторона хотела получать все в долларах, а не в юанях. Сейчас, я думаю, надо брать в юанях. В Китае основные банки работают в долларах, они попадают под санкции, если они имеют корреспондентские счета в Америке. Но есть банки, которые не работают с Америкой. Проблема в том, что мы должны работать тоже с китайскими банками, тоже открывать там свои счета. Наша банковская система должна помогать в этом направлении нашим предприятиям и банкам», - рассказал эксперт.
Накануне посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в мире сейчас настал важный поворотный момент, пообещав, что «российско-китайская комбинация будет только укрепляться» независимо от изменения международной обстановки.
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