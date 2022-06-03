«Военные маневры и уход от доллара»: Как Китай поддержит Россию в обход санкций

Китай существенно поможет России в экономическом плане, если решит перейти в расчетах на рубли и юани, заявил руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Китай хочет найти способы финансово поддержать Россию, не нарушая западных санкций, сообщает The Washington Post, ссылаясь на должностных лиц КНР и США. В материале отмечается, что лидер КНР Си Цзиньпин дал соответствующие поручения своим ближайшим советникам. Также сообщается, что в Пекине стараются найти возможности для поддержки РФ в дипломатической и военной сферах. Островский уверен, что такие способы есть.



«В дипломатической и военной сферах я особо больших проблем не вижу. В военной сфере мы все время проводим военные учения, маневры – как было, так и будет. У нас достаточно высокий уровень военного сотрудничества. Но я не думаю, что китайские войска надо отправлять на Украину – это не та форма сотрудничества в данном случае. Но с точки зрения консультативных форм, обмена опытом – мы это использовали всегда», - отметил Островский.

Сложнее оказать будет должную экономическую поддержку, но и здесь есть ряд направлений, в которых можно продолжать развивать сотрудничество, добавил он.

«Основная проблема – в экономке. Здесь, во-первых, Китай может нарастить объем торговли, инвестиционного сотрудничества. Во-вторых, надо развивать приграничное сотрудничество, электронную торговлю, научно-техническое сотрудничество, тут есть много моментов», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».