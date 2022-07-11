Блинкен: РФ и Китай пытаются изменить мировой порядок в своих интересах
Власти США считают, что РФ и Китай пытаются изменить текущий мировой порядок в своих интересах. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, передает ТАСС.
Чиновник отметил, что власти США намерены этому противодействовать. Ранее Джо Байден объяснил свой визит Саудовскую Аравию возможностью создать противостояние России и Китаю. Визит запланирован с 13 по 16 июля.
По мнению властей США, действия РФ возвращают мир во времена, где «кто сильнее, тот и прав», а большие страны запугивают маленькие. Блинкен отметил, что РФ бросает такой вызов ведение военных действий на территории Украины.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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