В Китае при пожаре на фабрике погибли восемь человек

Пожар произошел на текстильной фабрике в городе Фошань в китайской провинции Гуандун, есть жертвы. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

В Подмосковье при пожаре на складе погибли два человека

Возгорание возникло накануне вечером на предприятии в районе Шуньде. При пожаре погибли по меньшей мере восемь человек.

На месте инцидента проводят поисково-спасательную операцию.

Ранее на Филиппинах загорелся паром с 117 пассажирами и 17 членами экипажа, при пожаре погибли пять человек, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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