В Китае при пожаре на фабрике погибли восемь человек

Возгорание возникло накануне вечером на предприятии в районе Шуньде. При пожаре погибли по меньшей мере восемь человек.

На месте инцидента проводят поисково-спасательную операцию.

Ранее на Филиппинах загорелся паром с 117 пассажирами и 17 членами экипажа, при пожаре погибли пять человек, напоминает 360.ru.

