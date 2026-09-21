В Китае при пожаре на фабрике погибли восемь человек
21 сентября 202607:59
Юлия Савченко
Пожар произошел на текстильной фабрике в городе Фошань в китайской провинции Гуандун, есть жертвы. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Возгорание возникло накануне вечером на предприятии в районе Шуньде. При пожаре погибли по меньшей мере восемь человек.
На месте инцидента проводят поисково-спасательную операцию.
Ранее на Филиппинах загорелся паром с 117 пассажирами и 17 членами экипажа, при пожаре погибли пять человек, напоминает 360.ru.
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