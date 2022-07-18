Давайте жить мирно: Китай предложит Путину и Зеленскому договориться
Китаист Андрей Островский в эфире НСН заверил, что Пекин поддерживает Москву по украинскому вопросу, однако сам стоит перед сложной проблемой с Тайванем.
Китай будет предлагать Киеву, Москве и Евросоюзу решить украинский вопрос мирным путем, но сейчас основные проблемы Пекина – на Тайване и в Южном море. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что украинский кризис оказал влияние на Европу и весь мир, что проявляется в обеспокоенности всех членов «Большой двадцатки», и в этом случае, по его словам, Пекин не намерен оставаться в стороне в поиске путей для выхода из сложившейся ситуации. Островский подтвердил, что сейчас Китай поддерживает Россию.
«Пекин объявил о сотрудничестве, о продолжении договора, который будет действовать пять лет до 2026 года. То, что Китай не окажется в стороне (по украинскому кризису – прим. НСН), думаю, заключается в том, что он окажет определенные усилия, но не в военном плане, а в дипломатическом. Наверное, Китай будет ставить вопрос перед мировым сообществом: и перед президентом Украины Владимиром Зеленским, и перед Евросоюзом, и где-то перед российским лидером Владимиром Путиным – о том, что надо решать вопрос мирным путем. Пока речь идет о проведении переговоров на международном уровне. На предстоящей встрече в G20 этот вопрос тоже, наверно, будет обсуждаться», - отметил он.
При этом, по его мнению, миротворческая позиция Пекина по украинскому вопросу может повлиять и на ситуацию на Тайване.
«Сейчас для Пекина основной вопрос – решить тайваньскую проблему и проблему с островами в Южном море. Тем более сейчас Китай готовится к двадцатому съезду КПК (Коммунистическая партия Китая – прим. НСН), где в октябре 2022 года и будут озвучены основные положения внешней политики страны. Сейчас идет дестабилизация и на территории бывшего СССР, и в Европе, и в США, да и в Азиатско-Тихоокеанском регионе тоже, потому что Вашингтон довольно активно оказывает поддержку Тайваню, поставляя ему оружие, хотя еще в 1982 году обязался этого не делать. Ситуация вокруг Тайваня достаточно напряженная. США объявили о поставке новой партии вооружения, при том, что в трех документах от 1979, 1982 и 1989 годов они подтвердили, что Тайвань является частью территории КНР», - заключил руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН.
Ранее Андрей Островский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Китай существенно поможет России в экономическом плане, если решит перейти в расчетах на рубли и юани.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 548 / сут.
Умерли
382 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 531 / сут.
- Москва примет ответные меры при появлении баз НАТО в Финляндии
- СМИ: Подозреваемый в торговле наркотиками проректор РТА покончил с собой в СИЗО
- Welt: Немецкий курорт Баден-Баден опустел без российских туристов
- Песков назвал санкции против России и Ирана «платой за суверенитет»
- Опрос: россияне стали меньше думать об открытии собственного дела
- СМИ: Эрдоган планирует обсудить с Путиным итоги встречи по зерну
- Посол Шеху: Нигерия не против стать членом БРИКС
- Сеть H&M устроит распродажу перед уходом из России
- СМИ сообщили о полуторамесячных очередях в европейских визовых центрах в России
- Песков назвал условия завершения спецоперации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru