Давайте жить мирно: Китай предложит Путину и Зеленскому договориться

Китаист Андрей Островский в эфире НСН заверил, что Пекин поддерживает Москву по украинскому вопросу, однако сам стоит перед сложной проблемой с Тайванем.


Китай будет предлагать Киеву, Москве и Евросоюзу решить украинский вопрос мирным путем, но сейчас основные проблемы Пекина – на Тайване и в Южном море. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что украинский кризис оказал влияние на Европу и весь мир, что проявляется в обеспокоенности всех членов «Большой двадцатки», и в этом случае, по его словам, Пекин не намерен оставаться в стороне в поиске путей для выхода из сложившейся ситуации. Островский подтвердил, что сейчас Китай поддерживает Россию.

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«Пекин объявил о сотрудничестве, о продолжении договора, который будет действовать пять лет до 2026 года. То, что Китай не окажется в стороне (по украинскому кризису – прим. НСН), думаю, заключается в том, что он окажет определенные усилия, но не в военном плане, а в дипломатическом. Наверное, Китай будет ставить вопрос перед мировым сообществом: и перед президентом Украины Владимиром Зеленским, и перед Евросоюзом, и где-то перед российским лидером Владимиром Путиным – о том, что надо решать вопрос мирным путем. Пока речь идет о проведении переговоров на международном уровне. На предстоящей встрече в G20 этот вопрос тоже, наверно, будет обсуждаться», - отметил он.

При этом, по его мнению, миротворческая позиция Пекина по украинскому вопросу может повлиять и на ситуацию на Тайване.

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«Сейчас для Пекина основной вопрос – решить тайваньскую проблему и проблему с островами в Южном море. Тем более сейчас Китай готовится к двадцатому съезду КПК (Коммунистическая партия Китая – прим. НСН), где в октябре 2022 года и будут озвучены основные положения внешней политики страны. Сейчас идет дестабилизация и на территории бывшего СССР, и в Европе, и в США, да и в Азиатско-Тихоокеанском регионе тоже, потому что Вашингтон довольно активно оказывает поддержку Тайваню, поставляя ему оружие, хотя еще в 1982 году обязался этого не делать. Ситуация вокруг Тайваня достаточно напряженная. США объявили о поставке новой партии вооружения, при том, что в трех документах от 1979, 1982 и 1989 годов они подтвердили, что Тайвань является частью территории КНР», - заключил руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН.
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Ранее Андрей Островский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Китай существенно поможет России в экономическом плане, если решит перейти в расчетах на рубли и юани.

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ФОТО: РИА Новости
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