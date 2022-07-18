Давайте жить мирно: Китай предложит Путину и Зеленскому договориться

Китай будет предлагать Киеву, Москве и Евросоюзу решить украинский вопрос мирным путем, но сейчас основные проблемы Пекина – на Тайване и в Южном море. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что украинский кризис оказал влияние на Европу и весь мир, что проявляется в обеспокоенности всех членов «Большой двадцатки», и в этом случае, по его словам, Пекин не намерен оставаться в стороне в поиске путей для выхода из сложившейся ситуации. Островский подтвердил, что сейчас Китай поддерживает Россию.