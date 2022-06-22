Путин: ведутся переговоры об увеличении доли китайских автомобилей на рынке РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время «активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС», сообщает «Интерфакс».

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Приветствуя участников Делового форума БРИКС российский лидер рассказал, что «ведутся переговоры по увеличению доли китайских автомобилей и техники на российском рынке», а также об открытии в России «индийских сетевых магазинов».

Также он отметил, что Россия, в свою очередь, расширяет присутствие в странах «пятёрки», в том числе «развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства», экспортируюся «значительные объёмы удобрений», растёт объём поставок нефти в Китай, в Индию.

«Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии», - добавил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что макроэкономическая политика России на деле показывает эффективность на фоне санкций.

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ФОТО: РИА Новости
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