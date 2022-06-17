Прайс: Китай занимает сторону России
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Китай де-факто занимает сторону России в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Прайс добавил, что нейтралитет КНР в украинском вопросе – «пустое заявление».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не зафиксировали признаков того, что Китай оказывает помощь РФ в обходе санкций или военную поддержку в украинском конфликте.
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